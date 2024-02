FC Augsburg

vor 24 Min.

Wie sich der Mainzer Trainerwechsel auf den FCA auswirkt

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic (links) und Bo Henriksen arbeiteten in Zürich zusammen.

Plus Der FSV Mainz geht mit einem neuen Trainer in die Partie gegen Augsburg. Trainer Thorup und Sportdirektor Jurendic kennen Bo Henriksen von gemeinsamen Stationen.

Von Marco Scheinhof

Für Jess Thorup kündigt sich Mehrarbeit an. Eigentlich hatte er mit seinem Trainerteam schon die Erkenntnisse über den kommenden Gegner des FC Augsburg zusammengetragen, die Trainingswoche war geplant. Am Dienstag aber präsentierte der FSV Mainz 05 mit Bo Henriksen einen neuen Coach, was Thorup bei der Gegneranalyse fast wieder bei Null starten lässt. Immerhin hat der Däne den Vorteil, seinen Landsmann recht gut zu kennen.

Beide haben früher zusammen in Odense gespielt, auch die Trainerkarriere von Henriksen verfolgte Thorup aufmerksam. "Er ist ein emotionaler Trainer, der den Turnaround schaffen kann", sagte Thorup, der am Samstag (15.30 Uhr) eine leidenschaftlich kämpfende Mainzer Mannschaft erwartet. Auf direkten, schnellen Fußball mit vielen Standardsituationen stellt er sich und sein Team ein. Er sagte am Dienstag aber auch: "Der Trainerwechsel macht es für uns nicht einfacher."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen