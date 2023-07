Wieder alles gut? Reuter und Ströll scherzen mit Pepi

Plus Vor dem Wechsel von Ricardo Pepi vom FC Augsburg nach Eindhoven gab es mächtig Zoff. Der Ärger scheint jetzt aber verflogen, wie vor dem Testspiel zu sehen war.

Es waren nur wenige Minuten, die Ricardo Pepi vor dem Test des FC Augsburg gegen die PSV Eindhoven Zeit hatte. Doch die Zeit, um mit Michael Ströll und Stefan Reuter, den beiden FCA-Geschäftsführern, vor der Kabine zu reden, nahm sich der Neuzugang der Niederländer. Es wurde augenscheinlich viel gelacht und gescherzt. Am Ende verabschiedete sich Pepi mit einer herzlichen Umarmung von Ströll, der kaufmännische Geschäftsführer hatte immer ein gutes Verhältnis zu Pepi gepflegt, bei Reuter drückte Pepi nicht ganz so fest zu.

Eigentlich dürfte so etwas gar keiner Erwähnung wert sein, denn der 20-jährige US-Amerikaner war doch vom FCA zu Eindhoven gewechselt. Allerdings waren da im Vorfeld einige verbale Giftpfeile von Pepi und seinem Berater Richtung FCA und insbesondere Stefan Reuter geflogen. Pepi, den der FCA im Januar 2022 für die Rekordsumme von 16 Millionen Euro vom FC Dallas nach Augsburg geholt hatte, enttäuschte sportlich. Er war vom Verhalten des FCA, vor allem von Reuter und dem damaligen Trainer Markus Weinzierl enttäuscht, und so trennten sich die beiden enttäuschten Parteien vorerst mit einer Leihe zum FC Groningen.