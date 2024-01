FC Augsburg

09:06 Uhr

Wird mehr aus dem Flirt zwischen dem AC Florenz und Ruben Vargas?

Plus Der AC Florenz hat wegen Ruben Vargas Kontakt zum FC Augsburg aufgenommen. Außerdem steht die Leihe von Masaya Okugawa zum Hamburger SV kurz vor dem Abschluss.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Lange stand Ruben Vargas, 25, nach der 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen noch mit Granit Xhaka, 31, in der Mixed-Zone der WWK-Arena zusammen. Sicher sprach der Schweizer Profi des FC Augsburg mit seinem Landsmann und Taktgeber des Bayer-Mittelfeldes über die vorausgegangenen 95 Minuten, vielleicht auch über die nächsten gemeinsamen Länderspiele in der Schweizer Nationalmannschaft. Xhaka ist dort sein Kapitän. Aber vielleicht fragte Vargas seinen erfahrenen Kollegen auch, wie es denn so ist, wenn man als Schweizer von der Bundesliga in eine andere europäische Top-Liga wechselt.

Im Sommer 2016 hatte Xhaka diesen Schritt von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal gewagt, sieben Jahre später, im vergangenen Sommer, kehrte er von dort zu Bayer Leverkusen und damit in die Bundesliga zurück. Gut möglich, dass Ruben Vargas in den nächsten Tagen einen ähnlichen tiefgreifenden Schritt in seiner Karriere macht: zum AC Florenz, dem derzeitigen Tabellenvierten der italienischen Serie A.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen