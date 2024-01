FC Augsburg

vor 40 Min.

Trainingsauftakt beim FCA: Zwei Operationen und ein möglicher Abschied

Unter den kritischen Augen von Cheftrainer Jess Thorup hat der FCA sein Training wieder aufgenommen. Am 13. September geht es mit dem Spiel gegen Leverkusen in der Bundesliga weiter.

Plus Mads Pedersen und Tomas Koubek fehlen nach medizinischen Eingriffen. Unterdessen ist der Franzose Irvin Cardona auf dem Absprung. Es könnte eine Ausleihe in sein Heimatland werden.

Von Andrea Bogenreuther und Florian Eisele Artikel anhören Shape

Sonderlich gemütlich war es nicht, als FCA-Trainer Jess Thorup am Dienstag zum Trainingsauftakt rief: Auf dem Trainingsplatz des Fußball-Bundesligisten neben der WWK Arena herrschte ein eisiger wie stürmischer Wind und bildete einen harten Kontrast zu den warmen Ländern, in denen einige Spieler ihre Kurzurlaube über Weihnachten und Silvester verbracht hatten. Nicht alle aus dem aktuellen 32er-Kader waren zurück auf dem Platz. Mads Pedersen und Tomas Koubek etwa fehlten, weil sie die Winterpause dazu genutzt hatten, sich langfristig geplanten Operationen zu unterziehen. Beim Torhüter ging es quasi direkt nach dem letzten Saisonspiel gegen Stuttgart in die Klinik für einen Eingriff am Ellbogen, Pedersen lag wegen seines Sprunggelenks unter dem Messer.

Beide werden in den nächsten Tagen noch ihr Rehaprogramm absolvieren und wohl schon in der nächsten Woche wieder ans Mannschaftstraining herangeführt werden, hieß es beim FCA. Der dänische Linksverteidiger Pedersen wäre zum Rückrundenstart am 13. Januar zu Hause gegen Leverkusen aber ohnehin nicht spielberechtigt gewesen: Er hatte im letzten Spiel des alten Jahres, dem 0:3 gegen den VfB Stuttgart, seine fünfte Gelbe Karte kassiert. Er sei aber bereits wieder auf einem guten Weg, sagte Trainer. "Ich habe heute mit ihm telefoniert, es geht ihm sehr gut. Ich hoffe, dass er Ende dieser Woche wieder zurück ist und mit der Mannschaft trainieren kann", so Thorup über den flinken Leistungsträger, der in 15 der 16 bisherigen Saisonspiele zum Einsatz kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen