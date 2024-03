FC Augsburg

08:05 Uhr

Chaoten des FC St. Pauli gehen auf FCA-Fans los

Plus Auf der Rückreise vom Spiel beim VfL Wolfsburg treffen in Göttingen FCA-Fans und Anhänger des Zweitligisten aufeinander. Das ging nicht gut aus.

Von Robert Götz

Eigentlich hätten die über 140 Fans des FC St. Pauli auf ihrer Rückreise von Nürnberg gut gelaunt sein müssen. Hatte der Hamburger Zweitligist doch das Auswärtsspiel beim Club am Samstag mit 2:0 gewonnen und steht damit weiter an der Tabellenspitze. Doch als sie bei einem Zwischenhalt in Göttingen auf eine Gruppe von rund 70 FCA-Fans trafen, die auf dem Weg von Wolfsburg nach Augsburg dort umsteigen mussten, rasteten die St.-Pauli-Anhänger aus. Sie griffen die Augsburger an, rund 60 Personen aus beiden Fan-Lagern beteiligten sich an dem kurzen Scharmützel, es kam auch Flaschenwürfen, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilte.

Da die Polizei auf das Zusammentreffen an diesem Knotenpunkt vorbereitet war, konnte Beamte der Bundespolizei und der Landespolizei Niedersachsen die beiden Fanlager trennen und bis zur Weiterfahrt auseinanderhalten. Verletzt wurde dabei niemand, doch hatte der Zwischenfall für die Hamburger Fans noch ein Nachspiel.

