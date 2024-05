FC Augsburg

FCA fällt erste Kader-Entscheidungen für die nächste Saison

Plus Sportdirektor Marinko Jurendic befasst sich mit dem künftigen Personal des FC Augsburg. Die Transfers des Fußball-Bundesligisten hängen nicht nur von Geld ab.

Von Johannes Graf

Marinko Jurendic stand unter dem Einfluss dieses Spiels. 1:5 (1:4) hatte der FC Augsburg bei Borussia Dortmund verloren, nach dem 0:3 gegen Werder Bremen eine weitere deutliche Pleite, die Fragen ob der Qualität seines Kaders aufwarf. Wie schon nach dem Heimspiel eine Woche zuvor wollte der Sportdirektor auch nach der Partie in Dortmund keine Ausreden gelten lassen. Er räumte zwar ein, dass seit Ende März, mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:1), etliche Stammspieler weggebrochen oder zeitweise ausgefallen seien. "Nichtsdestotrotz erwarte ich, dass die Spieler, die sich über Wochen und Monate hintenanstellen mussten – mit dem Vertrauen, das sie kriegen – den nächsten Schritt gehen können", so Jurendic. "Suchend" sei man momentan, so beschrieb er den Zustand.

Diese Suche, von der Jurendic sprach, ließe sich auch auf die Planungen der Augsburger übertragen. Finden möchte er das passende Personal. Durch den vorzeitigen Klassenerhalt hatte der FCA frühzeitig Planungssicherheit, während andere Bundesligisten noch im Abstiegskampf stecken oder steckten. Zudem vermittelte die Mannschaft den Eindruck, als wäre mit ihr mehr möglich als einzig der Ligaverbleib. In der Theorie kann Augsburg vor den abschließenden Partien zu Hause gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) und Bayer Leverkusen weiterhin an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Tabellenplatz acht würde genügen, sollte Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen.

