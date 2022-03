Neue Folge "Viererkette": Das FCA-Erfolgsrezept, das nur einmal klappt

In Bielefeld holt der FCA einen wichtigen Sieg, fußballerisch bot der Klub aber zähe Kost. Sorge bereitet ein Klub, der bislang noch hinter Augsburg steht.

Das Wichtigste hat geklappt: Der FCA hat beim Auswärtsspiel in Bielefeld einen enorm wichtigen 1:0-Sieg geholt. Die spielerische Leistung gibt aber wenig Grund für Jubelstürme: Genau einen Schuss aufs Arminia-Tor gab der FC Augsburg in 90 Minuten ab. Weil Bielefeld es ebenfalls nur auf einen Schuss brachte, stand am Ende der Sieg.

Warum der FCA aber noch längst nicht aus dem Gröbsten raus ist und warum vor allem ein Verein, der derzeit noch hinter Augsburg steht, Sorge bereitet - darüber sprechen Marco Scheinhof und Florian Eisele in der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Bleibt Arne Maier beim FC Augsburg?

Ein Hoffnungsschimmer in einer ansonsten äußerst zähen Partie war die Nummer 10 des FCA: Arne Maier. An seiner alten Wirkungsstätte war der Mittelfeldspieler an den wenigen konstruktiven Angriffen stets beteiligt und demonstrierte erneut seinen Wert für den Verein. Ob Maier über die Saison hinaus in Augsburg bleibt, ist offen. Im Podcast sprechen unsere Redakteure über die abgelaufene Pflichtkaufoption des FCA und darüber, warum Augsburg bei Maier immer noch eine Möglichkeit hat, ihn über die Saison hinaus zu verpflichten.

Ob das Heimspiel gegen Mainz am Samstag stattfindet, war bei Aufzeichnung der Folge noch ungewiss. Bei den 05ern hat ein Corona-Ausbruch schon dafür gesorgt, dass die für Sonntag geplante Partie gegen Borussia Dortmund verlegt werden musste. In Mainz machten die Verantwortlichen am Montag klar, dass man das Spiel verschieben möchte. Warum es für den FCA ein Vorteil wäre, wenn das Spiel ausgetragen wird und warum sich der FCA aber offenbar von einem erklärten Ziel seiner Entwicklung verabschiedet hat - das ist in der aktuellen Folge unseres Podcasts zu hören. (eisl)

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.