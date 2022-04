Neue Folge "Viererkette": Das linke FCA-Dreamteam tütet den Sieg ein

Gegen den VfL Wolfsburg überzeugt der FCA endlich wieder – dank einer taktischen Umstellung und einer wiederentdeckten Stärke.

Die Vorzeichen waren nicht unbedingt die besten: Mit Michael Gregoritsch hatte sich vor dem Wolfsburg-Spiel der gefährlichste FCA-Torjäger mit einer Corona-Infektion abgemeldet, Innenverteidiger Felix Uduokhai hatte sich im Training verletzt und Ruben Vargas war mit einer Mandelentzündung vom Länderspiel-Trip zurückgekommen.

Und dennoch war das, was der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg zeigte, erste Sahne: Mit 3:0 schickte die Weinzierl-Truppe die erschreckend schwachen Niedersachsen nach Hause. Über das Spiel sprechen in der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, unsere Reporter Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele.

Die Rückkehr zur Viererkette war die Chance für Iago und Pedersen

Dabei hatte Weinzierl – wohl mehr aus der Not heraus – taktisch umgestellt: Nach der Verletzung Uduokhais griff der Coach wieder auf die Viererkette zurück. Das wiederum ist die deutlich offensivere Variante als die mit drei Mann im Defensivzentrum und eröffnete das Comeback eines Traumpaars, das auf der linken Seite schon einmal gegen den FC Bayern sensationell gewirbelt hatte: Iago und Mads Pedersen. Der Brasilianer und der Däne, eigentlich Konkurrenten um die Position des linken Verteidigers, wirbelten auf der linken Seite des FCA und wuchteten den Ball jeweils einmal ins VfL-Tor – Iago war sogar schon in der ersten Spielminute zur Stelle.

Ein anderer großer Trumpf im FCA-Spiel war die Rückkehr der Fans in die WWK-Arena. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie waren die Ultras wieder mit ihrem Support da – und spätestens nach der Blitz-Führung stand das ganze Stadion hinter der Mannschaft.

Warum jeder unserer drei Reporter einen anderen Spieler zum "Man of the match" küren würde, warum Niklas Dorsch gerade zu sehr mit sich beschäftigt ist und warum der diesmal absente Wolfsburg-Coach Florian Kohfeldt dem FCA zwar viel verdankt, mittlerweile aber auch eine FCA-Phobie entwickelt haben dürfte, ist in der aktuellen Folge unseres Podcasts zu hören.

