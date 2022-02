Neue Folge "Viererkette": Das Märchen von der Unabsteigbarkeit

Gegen den SC Freiburg setzt es für den FCA die nächste Niederlage - und die Erkenntnis, dass manche sich beim FC Augsburg an die Vergangenheit klammern.

Abgezockt gegen naiv, selbstbewusst gegen verunsichert, Freiburg gegen Augsburg. Die 1:2-Pleite des FCA gegen clevere Breisgauer war ein erneuter Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Auch wenn das Spiel keine Klatsche war, lieferte die Niederlage einige bittere Erkenntnisse aus Augsburger Sicht zu Tage. Welche, das besprechen in der aktuellen Ausgabe der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, Andrea Bogenreuther, Robert Götz und Florian Eisele.

Vor allem die Art und Weise, wie der FC Augsburg die beiden Freiburger Gegentore erhalten hat, gibt Anlass zu großer Sorge. In beiden Fällen präsentierte sich die Abwehr völlig indisponiert und lieferte starke individuelle Klopser. Das sprach auch FCA-Manager Stefan Reuter nach Abpfiff an: "Wir machen es dem Gegner zu leicht", monierte er.

Die Aussagen von Reuter und Maurer stimmen bedenklich

Doch nicht nur die Spieler, auch die Verantwortlichen lieferten Grund zur Sorge. Rainer Maurer, der den an Corona erkrankten Cheftrainer Markus Weinzierl vertrat, sah auch nach der Heimniederlage keinen Grund zur Sorge. "Der Abstiegskampf ist in Augsburg nicht ungewöhnlich. Ich denke schon, dass wir ihn zu hundert Prozent angenommen haben", sagte der 62-Jährige. Auch Stefan Reuter bemühte die Vergangenheit: "Es ist schon häufig der Fall gewesen, dass wir Drucksituationen hatten."

Der FC Augsburg klammert sich also in Ermangelung von sportlichen Leistungen an den Mythos der Unabsteigbarkeit. Das wiederum könnte der sichere Weg sein, sich bald tatsächlich erstmals in Liga 2 zu verabschieden. Was die aus Sicht unserer Redaktion größten Probleme sind, wie fest Weinzierl noch im Amt ist und was sich nun ändern muss - all das gibt es in der neuen Folge der "Viererkette" zu hören. (eisl)

