Neue Folge "Viererkette": Der emotionale Erdrutsch gegen die Bayern

Was für ein Spiel, was für ein Sieg des FCA gegen die Bayern. Warum dieser Sieg ganz besonders ist und was das mit Eiern zu tun hat.

So schnell kann’s gehen: Vor zwei Wochen war die Stimmung beim FC Augsburg noch am Boden – nach zwei 1:0-Siegen in Folge und vor allem der Art und Weise, wie die Punkte geholt wurden, sieht das ganz anders aus. Vor allem der Erfolg gegen den FC Bayern war einer der Marke „Extraklasse“. In der aktuellen Folge der „Viererkette“, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, sprechen diesmal Robert Götz und Florian Eisele über die Partie.

Dabei darf ein Spieler natürlich nicht fehlen – mal wieder. Rafal Gikiewicz zeigte in einer Saison, die bislang gespickt ist mit starken Leistungen, einen Auftritt der Extraklasse. Der Pole parierte alles, was auf sein Tor kam und brillierte zudem noch mit einem Torwartspiel im Stile eines Manuel Neuer. Unter anderem parierte er mit einem Flugkopfball vor der heranstürmenden Bayern-Offensive.

FCA-Torwart Rafal Gikiewicz stand auch nach Spielende im Fokus

Nach Spielende zeigte sich der Keeper euphorisch und attestierte seinem Trainer Enrico Maaßen „dicke Eier“ bei der Auswahl der Taktik. Zudem sprach der Keeper über einen möglichen Abschied im Sommer: „Vielleicht war es auch mein letztes Spiel gegen die Bayern zu Hause.“ Was von den Abschiedsplänen des Keepers zu halten ist, mit welchem Mitspieler ihn ein padavan-ähnliches Verhältnis verbindet, wie FCA-Trainer Enrico Maaßen den Spruch des Torwarts konterte und warum neuerdings eine Büffelherde in der Augsburger Offensive ihr Unwesen treibt – all das gibt es in der aktuellen Folge der „Viererkette“ zu hören. Viel Spaß dabei!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch