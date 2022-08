Beim FCA herrscht Ernüchterung nach der Auftaktklatsche

Der FCA war mit großen Erwartungen in die Saison gestartet – und bekam einen herben Dämpfer. Über die Erkenntnisse daraus geht es in der aktuellen Folge der Viererkette.

Es bleibt dabei: Der FC Augsburg hat ein Startproblem. Erneut setzte der Verein das Auftaktspiel einer neuen Saison in den Sand. Wie schon im Vorjahr beim 0:4 gegen die TSG Hoffenheim gab es auch in dieser Spielzeit das gleiche Ergebnis, diesmal gegen den SC Freiburg. Damit ist die Aufbruchsstimmung rund um den Verein zwar nicht erloschen, hat aber einen herben Dämpfer erhalten. Über die Erkenntnisse der Klatsche sprechen in der aktuellen Folge der "Viererkette", unserem FCA-Podcast unserer Reporter Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Klar scheint jedenfalls: Der Lernprozess innerhalb der Mannschaft ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Das neue System, das FCA-Coach Enrico Maaßen seinem Team verordnet hat, kam nach Ansicht von Marco Scheinhof gegen Freiburg kaum zum Tragen. Vor allem beim Spielaufbau – schon in der vergangenen Saison die Achillesferse der Augsburger – gibt es noch viel Luft nach oben.

Der Ex-FCA-Spieler Michael Gregoritsch war einer der Freiburger Trümpfe

Umso bitterer war der Umstand, dass ausgerechnet ein ehemaliger Augsburger den Torreigen für Freiburg eröffnete und auch sonst ein gutes Spiel machte: Michael Gregoritsch. Der Österreicher war erst vor wenigen Wochen von Augsburg in den Breisgau gewechselt, im Tausch für Ermedin Demirovic.

Welchen Anteil FCA-Keeper Rafal Gikiewicz am zweiten Gegentor hatte, warum Florian Niederlechners Laune nach Spielende im Keller war, wer bei der Pleite die wenigen Lichtblicke im FCA-Kader waren und auf welchen Positionen nach Ansicht unserer Reporter noch dringender Handlungsbedarf besteht – all das gibt es in der aktuellen Folge unserer "Viererkette" zu hören. Viel Spaß dabei!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.