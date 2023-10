Neue Folge Viererkette: Was für ein Spiel, was für ein Thorup-Faktor

Gegen Wolfsburg gelingt dem FC Augsburg der zweite Sieg in Folge - und schon wieder dreht das Team einen Rückstand. Das sieht sich auch hohe Fußball-Prominenz an.

Die Installation von Jess Thorup auf der Trainerbank des FC Augsburg scheint sich immer mehr bezahlt zu machen: Gegen den VfL Wolfsburg holte der FCA im zweiten Spiel unter dem Dänen mit einem 3:2 den zweiten Sieg. Auch diesmal lag Augsburg hinten, auch diesmal ließ sich das Team davon nicht erschüttern, setzte die Vorgaben des neuen Chefs um und drehte das Spiel noch. Über die Hintergründe des packenden Spiels, Matchwinner Arne Engels und unverhoffte Fußball-Prominenz auf den Rängen der WWK Arena sprechen in der neuen Ausgabe unseres Podcasts Marco Scheinhof, Johannes Graf und Florian Eisele.

Wobei: Alle Vorgaben setzte der FCA nicht um. Thorup hatte auf der Pressekonferenz im Vorfeld gesagt, dass es ein erklärtes Ziel sei, endlich mal ein "clean sheet" zu bewahren, also defensiv die Null zu bewahren und kein Gegentor zu fangen . Zu diesem Zweck sollten "ein, zwei Spieler" seiner Mannschaft ein Auge auf VfL-Torjäger Jonas Wind haben. Klappte bekanntlich beides nicht: Wind schoss zum 1:1 ein, weswegen die Sache mit dem clean sheet sich auch erledigt hatte. Als kurz vor der Halbzeit ein zweifelhafter Elfmeter für Wolfsburg gegeben wurde, drohte sich einiges gegen Augsburg zu entwickeln.

Jess Thorup hat dem FC Augsburg den Glauben an die eigene Stärke zurückgegeben

Dass am Ende doch wieder ein Sieg stand und die Punkteausbeute unter Thorup optimal blieb, war aber dem "offensiven Mindset" zu verdanken, das der Däne offenbar in kürzester Zeit seiner Mannschaft eingeimpft hat: Mit einer klaren Idee, nicht allzu komplizierten Vorgaben, einem Glauben an die eigene Stärke und den Qualitäten des eingewechselten Arne Engels, der ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, drehte der FCA das Spiel auf 3:2. Zugegeben: Ein bisschen Glück war auch dabei - etwa als Mads Pedersen nur Gelb und nicht Rot für sein rüdes Foul an Wolfsburgs Wimmer sah. Auch bei der Schlussoffensive der Wolfsburger nach dem Platzverweis für Felix Uduokhai hatte Augsburg Dusel. Warum für Engels aber dennoch vorerst wohl kein Weg in die Startelf führt, was Bundestrainer Julian Nagelsmann in Augsburg gemacht hat und was bei Phillip Tietz passiert ist - all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.

