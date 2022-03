Neue Folge "Viererkette": Welche Schuld Weinzierl an der VfB-Pleite hat

Beim VfB Stuttgart suchte der FCA sein Heil in der Defensive. Trainer Weinzierl schafft es nicht, für Entlastung zu sorgen – und überrascht mit seinen Wechseln.

Die Anstrengung war den FCA-Spielern nach der Niederlage in Stuttgart anzusehen. André Hahn etwa, der die Führung besorgt hatte, beklagte sich, dass das Team "gefühlt 80 Minuten lang verteidigt" habe, ohne zu nennenswerter Entlastung zu kommen. Am Ende stand eine verdiente 2:3-Niederlage beim Tabellenletzten VfB Stuttgart – und die Erkenntnis, dass im Grunde zwei Systeme gegeneinander angetreten waren.

Auf der einen Seite der VfB, der auch inmitten der größten Abstiegsnot immer mutig nach vorne spielen will und auch die gestalterischen Mittel dazu hat – auf der anderen Seite der FC Augsburg. In der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, diskutieren diesmal unsere FCA-Reporter Johannes Graf und Florian Eisele. Ein wesentlicher Punkt in der aktuellen Ausgabe: die Rolle von Trainer Markus Weinzierl bei der Niederlage.

Vor allem Weinzierls Wechsel sorgten für Verwunderung

Nach Meinung der beiden hat der Coach einen wesentlichen Anteil an der Pleite in Stuttgart – einerseits, weil er taktisch nicht auf den immer größer werdenden Druck der Schwaben reagiert hat. Zudem sorgten die personellen Entscheidungen auch in unserer Sportredaktion für große Verwunderung. Einige Beispiele: Niklas Dorsch, der in seinem letzten Spiel vor der Gelbsperre gegen Dortmund eine starke Leistung gezeigt hatte, kam erst in den Schlussminuten; Arne Maier, der als einer der wenigen für Entlastung sorgte, wurde nach 73 Minuten durch den Stürmer Andi Zeqiri ersetzt.

Wie unsere Reporter die Personal- und Taktikplanungen Weinzierls bewerten, wie sie die Rolle von Stefan Reuter einschätzen und welche Vertragsklausel Torschütze André Hahn nach unseren Informationen in seinem Arbeitspapier hat – all das gibt es in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

