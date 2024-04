Viererkette: Thorup stellt den FC Augsburg um – und hat Anteil an der Pleite

Bei der 1:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim wechselt FCA-Trainer das System und verunsichert seine Mannschaft. Es gibt auch eine positive Nachricht.

Bislang galt bei Jess Thorup: Änderungen in der Startelf sind schon möglich, aber dann doch bitte in überschaubaren Dosen. Monatelang schien recht klar zu sein, wen der Däne für den FC Augsburg aufs Feld schickt - und in welcher Formation das geschieht. War es zu Beginn ein 4-2-3-1, stellte Thorup in der Winterpause auf ein 4-4-2 in Rautenformation um. Beide Systeme schienen dem FCA-Personal zu liegen.

Das Spiel bei der TSG Hoffenheim zeigte nun, warum es wohl bisher eine gute Idee von Thorup war, die Startelf stets nur auf wenigen Positionen zu ändern. Vor der Partie in Sinsheim wagte Thorup den großen Wurf, stellte auf eine Dreierkette um - und sah einen FC Augsburg, der passiv agierte und am Ende mit 1:3 unterlag. Letztlich lässt sich sagen: Ein Teil der Niederlage geht auch auf das Konto von Jess Thorup, der einen Schachzug gewagt hatte, der nach hinten losging. Über die Niederlage in Sinsheim sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Zeitung, unsere Redakteure Johannes Graf und Florian Eisele.

Die Spieler des FC Augsburg fühlten sich im neuen System sichtlich unwohl

Bemerkenswert an der Niederlage: Mit Phillip Tietz und Ermedin Demirovic ließen selbst zwei Spieler im TV-Interview anklingen, dass das Team mit dem neuen System gefremdelt habe und sich in der Viererkette deutlich wohler fühle. Allerdings ist auch klar: Thorup wurde erst durch Verletzungen innerhalb seiner Mannschaft dazu verleitet, umzustellen: Mit Iago und Kevin Mbabu fielen beiden Außenverteidiger aus. Außerdem verabschiedete sich mit Kristijan Jakic eine wichtige Defensiv-Säule des FC Augsburg nach rund zehn Minuten verletzungsbedingt.

Die Niederlage gegen Hoffenheim ist ein Rückschlag im Rennen um Platz sieben, auch wenn beide Team nun zusammen mit dem SC Freiburg punktgleich sind und der FCA sogar wegen des Torverhältnisses noch vorne steht. Zugleich gibt es aber auch eine positive Nachricht: Mert Kömür gab endlich sein Profi-Debüt für den FC Augsburg. Warum das wertvoll ist, wie es mit Kristijan Jakic weitergeht und warum die Niederlage auch positive Seiten hat, gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

