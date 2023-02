Acht Länder, überall getroffen: Finnbogason jubelt auch in Dänemark

Plus Der ehemalige Stürmer des FC Augsburg feiert für Lyngby nach vier Monaten Verletzungspause sein Comeback. Und erzielt gegen den Tabellenführer gleich ein Tor.

Es lief bereits die Nachspielzeit. 0:1 lag Lyngby BK zurück. Die Gäste aus Nordsjälland verteidigten nur noch. Mittlerweile war auch Alfred Finnbogason auf dem Platz. Der ehemalige Augsburger war eingewechselt worden, es war sein erstes Spiel nach langer Leidenszeit. Nach seinem Vertragsende beim FC Augsburg war der Isländer Anfang September in Dänemarks Superliga gewechselt. Doch auch bei Lyngby BK blieb ihm das Verletzungspech treu. Im Oktober brach er sich das Schlüsselbein, er fiel lange aus. Am vergangenen Wochenende feierte er sein Comeback.