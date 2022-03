DFL terminiert restliche Saison: FCA muss zweimal am Sonntag ran

Die restlichen Spieltage der Bundesliga sind nun genau terminiert. Der FCA muss in der Schlussphase zweimal am Sonntag antreten.

Nun herrscht Klarheit darüber, wann genau die restlichen Spielen in der Fußball-Bundesliga stattfinden. Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hat nun auch die letzten vier Spieltage der Saison terminiert. Dabei wird der FCA in den Auswärtsspielen zum Sonntagsarbeiter.

Schon die Partie des FCA beim VfL Bochum findet am Sonntag, 24. April, (15.30 Uhr) statt. Danach steht am Samstag, 30. April, (15.30 Uhr) die Heimpartie gegen den 1. FC Köln an.

Eine Neuerung kommt am vorletzten Spieltag zum Einsatz: Erstmals findet der 33. Spieltag nicht komplett am Samstagnachmittag, sondern über das Wochenende verteilt statt. Für den FCA bedeutet das, dass er am Sonntag, 8. Mai, um 19.30 Uhr bei RasenBallsport Leipzig ran muss. Am 34. Spieltag (14. Mai), an dem wieder alle neun Partien am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) stattfinden, ist die SpVgg Greuther Fürth zu Gast. (AZ)

