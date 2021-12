FC Augsburg

vor 47 Min.

Dzenan Pejcinovic ist das Vorzeige-Talent des FC Augsburg

Plus Dzenan Pejcinovic von den B-Junioren des FCA gilt als einer der besten deutschen U17-Nachwuchsstürmer. Wenn es nach dem Verein geht, soll der 16-Jährige beim FCA sein Bundesliga-Debut geben.

Von Robert Götz

Seine neue Wohnung hat Dzenan Pejcinovic jedes Mal im Blick, wenn der 16-Jährige das Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg betritt. Noch wohnt der Stürmer der U17 in einer Wohngruppe nur ein paar Meter hinter dem Zaun, der das NLZ umgibt. Das lange Gebäude, in dem der FCA Wohnungen angemietet hat, mit seinen kleinen Fenstern ist nicht gerade eine Vorzeigeimmobilie, selbst im Arbeiter-Stadtteil Oberhausen nicht. Schon gar nicht, wenn man Eltern überzeugen will, dass ihr talentierter Sohn beim FCA und nicht beim FC Bayern oder bei einem anderen Bundesligisten an den Profifußball herangeführt werden soll.

