Das gellende Pfeifkonzert sollte auch Stefan Reuter zu denken geben

Plus Die Fans des FC Augsburg haben die dritte Heimniederlage in Folge mit Pfiffen kommentiert. Die galten nach dem 0:2 gegen Hertha BSC aber nicht nur der Mannschaft.

Es ist ja nicht so, dass der FCA bisher immer sorgenfrei durch die Bundesliga getänzelt wäre. Deshalb sind Sorgenfalten auf der Stirn für FCA-Fans nichts Ungewohntes. Die meisten von ihnen haben ein feines Gespür, was die Mannschaft leisten kann. Das gellende Pfeifkonzert nach der Hertha-Pleite sollte aber nicht nur den Trainer und den Spielern zu denken geben, sondern Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. Denn sie galten auch ihm.