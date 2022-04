Der FC Augsburg setzt im Abstiegskampf ein Zeichen

Der FCA hatte viele Chancen, sich aus dem Tabellenkeller zu schießen – und ließ jede liegen. Bis jetzt. Durch den Sieg gegen Wolfsburg hat der FCA den Klassenerhalt selbst in der Hand.

Vor der Begegnung mit dem VfL Wolfsburg sprach Trainer Markus Weinzierl davon, man habe den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga selbst in der Hand. Gleiches gilt erst recht nach der Partie und dem souverän erspielten 3:0-Erfolg. Wer die Wolfsburger Einzelkönner um Max Kruse derart dominieren kann, der kann ebenso in den Duellen gegen den FSV Mainz, den VfL Bochum, den 1. FC Köln oder die SpVgg Greuther Fürth bestehen. Zuletzt hat der FC Augsburg reihenweise Chancen liegengelassen, seine Ausgangslage für den Endspurt der Saison gehörig zu verbessern.

FC Augsburg musste liefern – und hat geliefert

Am Sonntag jedoch setzte der FCA ein ausdrückliches Zeichen im Abstiegskampf. Nach der Niederlage von Hertha BSC und dem Unentschieden zwischen Stuttgart und Bielefeld sind die Augsburger nach diesem Spieltag der Gewinner im unteren Drittel der Tabelle. Zudem haben sie die Wolfsburger wieder mit hineingezogen in den Erstligaexistenzkampf. Die Erwartungen waren hoch, nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen freuten sich die Fans auf einen Feiertag, für den ein Sieg der Anlass sein sollte. Nach der Enttäuschung in Stuttgart mussten Mannschaft und Trainer liefern – und sie haben geliefert. Doch, anders als in etlichen Phasen dieser Saison, sollte der FCA diesmal nicht den Fehler machen, sich auf dem Zwischenhoch auszuruhen.

Wiederholt fanden sich die Augsburger an einem solchen Punkt und verfielen in fehlerhafte Muster. Statt aktiv zu bleiben, zogen sie sich in ihrer Spielweise zurück und ermöglichten durch Passivität Gegentore. Aus der Last, am Mittwoch ein Spiel unter der Woche nachholen zu müssen, könnte nun die Lust werden, einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg könnte bestenfalls auf sechs Punkte anwachsen. Mit einer ähnlich engagierten und konzentrierten Leistung wie gegen Wolfsburg wird der FCA gegen Mainz nicht ohne Punkte bleiben. Mehr denn je hat er den Klassenerhalt selbst in der Hand.

