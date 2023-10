Nach dem Maaßen-Aus steht der FCA unter Zugzwang

Plus Einmal mehr trennt sich der FC Augsburg nach etwas mehr als einem Jahr von einem Trainer. Sportdirektor Marinko Jurendic wird sich am Erfolg des neuen Trainers messen lassen müssen.

In seinem bisher bittersten Moment bewahrte Enrico Maaßen Haltung. Nach der Niederlage gegen Darmstadt 98 war unausweichlich, dass sich der FC Augsburg von seinem Trainer trennt. Maaßen wusste das, als er seine letzte Pressekonferenz in Augsburg miterlebte. Zu wenig Punkte hatte seine Mannschaft unter seiner Regie geholt, sich kaum weiterentwickelt. Den 39-Jährigen allein trifft allerdings nicht die Schuld am stetigen Abwärtstrend. Maaßen war mit der Situation überfordert. Doch die Verantwortlichen haben gehörigen Anteil an dieser Situation, weil sie Maaßen dort hineinmanövriert haben.

Sie folgten der Idee, die einst mit dem jungen Markus Weinzierl im Europapokal endete. Ein junger, unverbrauchter Trainer aus der dritten Liga, der den FCA als riesige Chance sieht, sich in der Bundesliga zu beweisen und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Doch im Gegensatz zu Weinzierl sollte Maaßen zugleich einen gewaltigen Umbruch verwalten, der kaum radikaler hätte sein können. Das führte letztlich zu einer unguten Mischung: junger, unerfahrener Trainer und Mannschaft im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, ergänzt durch Spieler mit Zweitliga-Vita. Die Erneuerung des Klubs, zusammengefasst im Motto "Der neue alte FCA", zog sich durch alle Bereiche. Womöglich hat sich der Bundesligist in seiner Neuausrichtung übernommen, hat zu viel innerhalb zu kurzer Zeit verändert.

