Bayern-Profi Guerreiro fällt gegen Real Madrid aus

Der FC Bayern muss im Rückspiel gegen Real Madrid auf Raphael Guerreiro verzichten. Nach einer Verletzung gegen den VfB Stuttgart wird er die nächsten Spiele fehlen.

Der FC Bayern München muss wie erwartet das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid ohne Raphael Guerreiro bestreiten. Der Portugiese hat sich am Samstag im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart (1:3) eine Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag nach einer Untersuchung durch die medizinische Abteilung mit.

Guerreiro werde die nächsten Spiele fehlen. Der 30-Jährige war in Stuttgart bereits in der 17. Minute ausgewechselt worden. Beim Blocken eines Schusses hatte er sich verletzt. Das Stadion verließ er an Krücken. Für Guerreiro ist es in seinem ersten Bayern-Jahr der nächste Verletzungsrückschlag. Nach dem Halbfinal-Rückspiel in Madrid am Mittwoch stehen für die Bayern noch zwei Bundesligaspiele auf dem Programm sowie womöglich das Finale der Königsklasse am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain. (dpa)

