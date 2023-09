Champions League 2023/24: FC Bayern - Manchester United live im TV oder Stream sehen

FC Bayern - Manchester United live im TV oder Stream: Hier finden Sie die Infos zum Spiel in der Champions League 23/24 rund um Übertragung, Termin und Ticker.

Am 31. August 2023 wurden die Spielpaarungen für die Gruppenphase in der Champions League 2023/24 ausgelost. Für den 1. FC Bayern München kam heraus, dass Manchester United der erste Gegner der CL-Saison ist. Direkt beim ersten Spiel wartet damit der wohl härteste Gegner der Gruppe A auf die Bayern. In einer Gruppe mit Galatasaray Istanbul und dem FC Kopenhagen stehen die Chancen fürs Weiterkommen für beide Teams sehr gut.

Umso entscheidender könnte diese Partie am ersten Spieltag der Saison werden. Wann findet das Spiel statt, wo wird es übertragen und wer gilt als Favorit der Partie? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

FC Bayern - Manchester United in der Champions League: Termin und Uhrzeit

Direkt am ersten Spieltag wartet ein absolutes Spitzenspiel auf die Zuschauer und Zuschauerinnen der Königsklasse. Laut offiziellem Spielplan der Champions League 2023/24 findet das Match am Mittwoch, dem 20. September 2023, in der Allianz Arena in München statt.

Der Heimvorteil liegt also bei dem deutschen Team aus Bayern. Los geht es dann am Abend um 21 Uhr.

FC Bayern gegen Manchester United live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Wer das Spiel vom FC Bayern München und Manchester United live verfolgen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die Champions League wird, wie im letzten Jahr auch, nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertagung der Champions League 2023/24 wird stattdessen von DAZN und Amazon Prime übernommen.

Amazon Prime überträgt allerdings nur ausgewählte Spiele und bei DAZN kann man die gesamte Saison live mitverfolgen. Das Spiel FC Bayern gegen Manchester City läuft live auf DAZN.

Hier finden sie noch einmal alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Partie auf einen Blick:

Spiel: FC Bayern - Manchester United , Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24

- , der 2023/24 Datum: Mittwoch, 20. September 2023

Mittwoch, 20. September 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Bayern - Manchester United im Live-Ticker: Aufstellung, Ergebnis und Spielstand

Wer sich ein kostenpflichtiges Abonnement für Amazon Prime Video und DAZN sparen möchte, aber dennoch über das Spielgeschehen von FC Bayern und Manchester United informiert bleiben möchte, dem sei unser Live-Ticker ans Herz gelegt.

Bilanz der Mannschaften: FC Bayern gegen Manchester United in der Champions League 23/24

In den vergangenen Jahren gab es nur wenige Spiele der beiden Teams gegeneinander. Abgesehen von Freundschaftsspielen trafen die Teams zuletzt im Jahr 2014 im Champions-League-Viertelfinale aufeinander. Das hat zwar das Team aus Deutschland gewonnen, seitdem ist allerdings viel passiert. Beide Teams haben sich verändert und auch mehrmals das Trainerteam gewechselt. Fest steht jedoch, Manchester United ist in England erfolgreich. Vielleicht macht beim aktuellen CL-Spiel am Ende die heimische Unterstützung der Fans für den FC Bayern den Unterschied.