Bericht: FC Bayern soll sich für Liverpool-Star Mané interessieren

Dieser Transfer wäre der Hammer: Angeblich soll der FC Bayern Interesse an Liverpool-Star Sadio Mané haben. Was dafür und was dagegen spricht.

Vor kurzem hatte Nick Salihamidzic, der Sohn von Bayerns Kaderplaner Hasan Salihamidzic, mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt: "Erinnert euch nach diesem Transferfenster, was ihr alles gesagt habt, es gibt nach den ganzen Kommentaren kein Zurück mehr", hatte der 19-Jährige geschrieben. Wenig später war der Tweet wieder gelöscht. Zurück bleibt die Frage, ob alles nur ein Bluff war - oder ob tatsächlich ein großer Transfer im Anmarsch ist. Dazu würde passen, dass nach einem Bericht von Sky der FC Bayern angeblich an einem Top-Star dran sein soll: Sadio Mané vom FC Liverpool soll das Interesse des Rekordmeisters geweckt haben. Der Vertrag von Sadio Mané in Liverpool läuft 2023 aus Demnach soll Mané den bisherigen Flügelspieler Serge Gnabry ersetzen, mit dem die Verhandlungen über den 2023 auslaufenden Vertrag ins Stocken geraten sind. Der 30-jährige Senegalese wäre ein Transfer der Güteklasse 1A: Beim FC Liverpool ist der Flügelstürmer gesetzt und einer der Gründe für die bärenstarke Saison der Reds. Aktuell läuft der Vertrag des Angreifers, der auch eine Vergangenheit bei Red Bull Salzburg hat, bis 2023. Bedeutet: In diesem Sommer wäre noch eine Ablösezahlung notwendig, um ihn als Liverpool loszueisen. Aktuell wird der Marktwert des Afrikaners mit 80 Millionen Euro angegeben. Die finanziellen Rahmenbedingungen sprechen aber deutlich gegen den Transfer. Manés kolportiertes Jahresgehalt von 20 Millionen und die Ablösezahlung sprechen gegen die Strategie, die sich der FC Bayern für diesen Sommer gegeben hat. Sportvorstand Salihamidzic sprach davon, dass man "kreative Lösungen" suchen wolle. Sehr viel Geld für einen 30-jährigen Stürmer auszugeben, der nach Ablauf seines Vertrages einen deutlich niedrigeren Wiederverkaufswert hätte, wäre wohl das Gegenteil von kreativ. Lesen Sie dazu auch Bundesliga Startphase als FCB-Boss für Kahn ein "ziemliches Stahlbad"

Transfers Klopp über Haaland-Wechsel: "Wird neue Maßstäbe setzen" Leipzigs Konrad Laimer wird angeblich von Bayern München umworben. Foto: Robert Michael/dpa Der Wechsel von Konrad Laimer zum FC Bayern ist offenbar konkreter Nach Informationen der Bild soll an dem Gerücht nichts dran sein. Die Spekulationen waren wohl auch deshalb aufgekommen, weil sich Salihamidzic am Wochenende in Mallorca mit Spielerberater Björn Bezemer, dem Geschäftsführer von Roof, getroffen hat. Bei dem Berater steht aber nicht nur Mané, sondern auch Serge Gnabry unter Vertrag. Auch der Leipziger Konrad Laimer, dessen Wechsel zum FC Bayern schon deutlich konkretere Formen angenommen haben soll, wird von Bezemer beraten. (eisl)

