Einigt sich der FC Bayern noch vor dem Rückspiel mit Rangnick?

Ralf Rangnick gilt beim FC Bayern als Wunschkandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel. Nun könnte es doch schneller gehen als viele denken.

Sportdirektor Christoph Freund hält beim FC Bayern München auch eine Entscheidung in der Trainerfrage noch vor dem Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid für möglich. "Das würde ich nicht ausschließen", sagte Freund dem Portal t-online.de und der Bild-Zeitung. Als Top-Favorit auf die Nachfolge von Thomas Tuchel, der die Münchner im Sommer verlässt, gilt aktuell Ralf Rangnick. Die Bayern haben dem derzeitigen Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft ein Angebot unterbreitet.

Dem Bericht der Bild zufolge hat Rangnick den Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten bereits eine grundsätzliche Bereitschaft hinterlegt, im Sommer nach München zu kommen. "Dass Ralf Rangnick ein guter Trainer ist und in seiner Karriere schon viel bewegt hat, das wissen wir alle", sagte Freund t-online.de. Mit Blick auf den Zeitplan ergänzte er: "Wichtig ist, wenn alles passt und beide Seiten davon überzeugt sind, dann wird es gemacht." Es müsse "die richtige Lösung sein und nicht die schnelle".

"Nicht vor dem Rückspiel": Wann präsentiert der FC Bayern seinen neuen Trainer?

Sportvorstand Max Eberl hatte zuvor gesagt, dass er nicht von einer Einigung in den nächsten Tagen ausgehe. "Ich denke jetzt nicht vor dem Rückspiel", hatte er zum Zeitplan bei der Trainersuche gesagt. Nach dem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel am Dienstagabend treten die Bayern am Mittwoch kommender Woche bei Real Madrid zum Rückspiel an. (dpa)

Lesen Sie dazu auch