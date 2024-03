FC Bayern

vor 34 Min.

Beim FC Bayern kehrt die Leichtigkeit zurück

Plus Schien das Imperium gerade noch in sich zusammenzufallen, meldet sich der FC Bayern nun doch zurück. Das könnte zur Rehabilitierung von Thomas Tuchel beitragen.

Von Tilmann Mehl

Wenn die Kleinigkeiten wieder gelingen, kann auch Großes geschafft werden. Dementsprechend könnten die Münchner doch noch auf einen erfolgreicheren Saisonverlauf hoffen, als das noch vor einer Woche der Fall war. Damals grämten sich die Bayern, dass sie beim 2:2 in Freiburg in der Schlussphase zwei Punkte verschenkt hatten. In der Schlussphase hatte Trainer Thomas Tuchel Thomas Müller und Jamal Musiala ausgewechselt und mit Eric Maxim Choupo-Moting und Dayot Upamecano zwei frische Spieler gebracht und die Defensive gestärkt. Dachte er. Ein vernünftiger Gedanke aber führt nicht immer zu vernünftigen Ergebnissen. Die Bayern verloren ihre Ordnung und letztlich zwei Zähler.

Gegen Mainz nun durfte in der letzten halben Stunde der lange Zeit verletzte Serge Gnabry Spielpraxis sammeln. Er tat das auf recht sehenswerte Weise, indem er sich in eine Flanke Leon Goretzkas schlängelte und sie artistisch mit der Hacke im Tor unterbrachte. Das 6:1 war der schönste Treffer an diesem sonnigen Frühlingstag. Am Ende stand ein 8:1-Erfolg der Münchner und all die zuvor noch so augenscheinlichen Dissonanzen innerhalb des Vereins und der Mannschaft verschwanden hinter jenem Schleier, der nur von Erfolg gewoben werden kann.

