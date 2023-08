"World-Class-Spieler": Jamal Musiala wünscht sich Harry Kane herbei

Beim letzten Test vor dem Pflichtspielstart brilliert Jamal Musiala – und hofft doch, dass der Kane-Transfer noch klappt. Um den 30-Jährigen gibt es große Aufregung.

Flott anzusehen war es, was die Bayern im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart gegen den AS Monaco zeigten. Vor allem Jamal Musiala begeisterte beim 4:2-Sieg in Unterhaching auf der Position hinter den Spitzen. Der letztjährige Topscorer der Bayern (zwölf Tore, 13 Vorlagen) markierte nach einem Solo durch die AS-Abwehr das 2:1 für die Bayern und setzte noch einen Schuss an die Latte drauf, bevor sein Arbeitstag nach 45 Minuten beendet war.

Nach dem Spiel betonte er: "Ich habe viele Tore und Assists gemacht, aber ich glaube, ich kann da noch einen Tick besser werden." Ob die Bayern mit Harry Kane noch einen Tick besser werden können? Da zeigte sich Musiala defensiver: "Ein ‘World-Class-Spieler’ kann unserer Mannschaft helfen, aber ich bin happy mit dem, was wir haben."

Harry Kane fehlt beim Testspiel der Spurs in Barcelona – ein Zeichen für einen Durchbruch?

Unterdessen geht die Hängepartie um den World-Class-Spieler weiter – und jede Wasserstandsmeldung schlägt große Wellen. Am Dienstagvormittag machte die Meldung die Runde, wonach Kane nicht zum Testspiel Tottenhams zum FC Barcelona mitreisen wird. Ein Anzeichen für einen Durchbruch im Wechsel-Poker? Offenbar mitnichten. Tottenhams Trainer Ange Postecoglou soll auf mehrere Spieler verzichten, die schon am Sonntag im Test gegen Schachtar Donezk (5:1) im Einsatz waren. Eine offizielle Stellungnahme gab es dazu zunächst nicht.

Laut einem Bericht des Evening Standard soll mittlerweile sogar ein Verbleib Kanes in London wieder zur Debatte stehen. Der 30-Jährige soll begeistert vom neuen Spurs-Trainer Postecoglou sein. Zugleich ist für die Spurs auch klar: Entweder soll Kane verlängern oder den Verein wechseln – einen ablösefreien Abgang kann sich der Klub nicht leisten. 100 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) soll Tottenham für seinen Torjäger fordern. Eine Absage gibt es offenbar im Fall von Kyle Walker: Wie das Portal The Athletic und der Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieben, soll der 33-Jährige nun doch in Manchester City bleiben wollen.

