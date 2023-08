Großer Wirbel um Kane vor seiner Ankunft in München

Die bevorstehende Rekord-Verpflichtung von Harry Kane durch den FC Bayern München wird noch immer von neuen angeblichen Wendungen und Medienmeldungen begleitet.

Die für Freitagvormittag erwartete Ankunft des Kapitäns der englischen Fußball-Nationalmannschaft in München sollte sich laut Sky verzögern. Grund: Tottenham Hotspur, der aktuelle Verein von Kane, wolle bei dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Transfer nochmals nachverhandeln.

Aus England kam wiederum kurz darauf die Meldung, dass sich am "grünen Licht" des Premier-League-Clubs für Kanes Trip nach Deutschland zum geplanten Medizincheck nichts geändert habe. Bei einem erfolgreichen Ablauf der mehrstündigen Untersuchungen könnte der zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Mittelstürmer ausgehandelte Vierjahresvertrag dann unterzeichnet werden.

Im Idealfall könnte Kane schon am Samstag in der Allianz Arena auflaufen

Im Idealfall könnte der 30 Jahre alte Angreifer dann schon am Samstag (20.45 Uhr) zum Münchner Kader für das Supercup-Spiel des deutschen Meisters gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig in der Allianz Arena gehören. Trainer Thomas Tuchel wird sich am Freitagmittag (13.30 Uhr) in einer Pressekonferenz zur Bayern-Lage vor dem Spiel äußern. (dpa)

