FC Chelsea entlässt Trainer Thomas Tuchel

Der FC Chelsea hat sich überraschend von seinem Trainer Thomas Tuchel getrennt. Das gab der Londoner Verein am Mittwoch bekannt.

Das kam überraschend: Der FC Chelsea hat am Mittwochvormittag nach gut anderthalb Jahren von seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel (49) getrennt. Das gab der Verein unter anderem auf Instgram bekannt. Die neuen Eigentümer des Clubs wären der Überzeugung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Entscheidung gewesen wäre.

FC Chelsea trennt sich von Thomas Tuchel: Keine weiteren Kommentare

"Der Trainerstab von Chelsea wird die Mannschaft im Training und in der Vorbereitung auf die kommenden Spiele betreuen, während der Club zügig einen neuen Cheftrainer ernennt", heißt es weiter. Bis zur Ernennung eines neuen Cheftrainers werde es keine weiteren Kommentare geben.

FC Chelsea verpatzt Champions-League-Start

Der FC Chelsea hatte seinen Champions-League-Start am Dienstag bei Dinamo Zagreb verpatzt. Die Londoner mussten sich überraschend mit 0:1 geschlagen geben. "Ich bin sauer auf mich selbst, ich bin sauer über unsere Leistung. Ich habe das nicht kommen sehen", sagte Tuchel nach der Partie. Das Team sei noch nicht da, wo es sein müsste und könnte. "Also liegt es an mir, liegt es an uns, wir müssen Lösungen finden", sagte der 49-Jährige. Aber dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Auch in der englischen Premier League ist Chelsea durchwachsen in die Saison gestartet und hat nach sechs Spieltagen schon zwei Niederlagen auf dem Konto. Der Verein hatte in diesem Sommer 280 Millionen Euro für neue Spieler investiert.

Thomas Tuchel kam im Januar 2021 zum FC Chelsea

Der in Krumbach geborene Tuchel war erst im Januar 2021 nach London gekommen. Im Mai feierte er mit dem FC Chelsea mit dem Sieg der Champions League den größten Erfolg seiner Trainerkarriere. Er wurde auch zum FIFA-Welttrainer des Jahres gewählt.

Seine Anfänge als Trainer hatte Tuchel beim VfB Stuttgart und beim FC Augsburg. Auf die große Fußballbühne kam Tuchel als Trainer im August 2009, als er zum Cheftrainer des FSV Mainz 05 befördert wurde. Ab 2105 trainierte er dann zwei Jahre lang Borussia Dortmund und gewannt mit seinem Team 2017 den DFB-Pokal. Von Juli 2018 bis Dezember 2020 war er Cheftrainer bei Paris Saint-Germain. Mit diesem Verein gewann er zweimal die französische Meisterschaft, einmal den französischen Pokal und den Ligapokal.