TSV Schwaben Augsburg beendet eindrucksvoll seine Durststrecke

Plus Mit einem ungefährdeten 5:0 landet der Tabellenführer der Fußball-Bayernliga wieder einen Sieg und baut seinen Vorsprung aus.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg haben mit einem ungefährdeten und auch in dieser Höhe verdienten 5:0-(3:0)-Heimsieg gegen den Kirchheimer SC ihre kleine "Durststrecke“ von drei Partien ohne Sieg beendet.

Die „Violetten“ hatten schon bald die Kontrolle über das Spiel, doch zunächst blieben die Großchancen aus. Nach einem weiten Ball war der flinke Timothee Diowo einen Tick eher als Gästekeeper Beilhardt am Ball und wurde von diesem umgestoßen. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Simon Achatz zum Führungstreffer (21.). Diowo war weiterhin gefährlichster Schwaben-Akteur. Zunächst scheiterte er nach einem Solo an der Querlatte (25.), wenig später zwang er mit einem 25-Meter-Distanzschuss Kirchheims Keeper zu einer Glanzparade (32.).