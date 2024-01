Ehering im Stadion verloren: Wie ein Kameramann Jürgen Klopp half

Wie Jürgen Klopp auf dem Fußballplatz seinen Ehering verlor – und live im TV wiederfand.

Ein Ehering ist mehr als ein Schmuckstück, nämlich: ein Unikat, ein Symbol der Zweisamkeit, Materie gewordenes Lebensversprechen. Folglich gehört der Verlust des Rings zu den größtmöglichen Ärgernissen für all jene, die sich das Ja-Wort gegeben haben. Situationen, in denen das kleine glänzende Ding vom Finger oder aus den Händen rutscht, kennt jeder Besitzer und jede Besitzerin. Am Montagabend wurden Millionen von TV-Zuschauern unverhoffterweise Zeugen einer solchen Szene: Nach dem 4:2-Sieg seines FC Liverpool gegen Newcastle United eilte Jürgen Klopp zu den Fans, klatschte in die Hände – und bemerkte: Da fehlt doch was.

TV-Bilder zeigen, wie Klopp mitten während des Jubels bemerkt, dass ihm der Ring vom Finger gerutscht und offenbar irgendwo im Rasen gelandet ist. Das, was danach folgte, fungiert unter Eheleuten als "fieberhafte Suche im Ausnahmezustand". Klopp verständigte einen Ordner und bat ihn, ihm bei der Suche behilflich zu sein. Ein Kameramann filmte, wie der 56-Jährige den Ring auf dem Rasen suchte – und gab dem Coach letztlich den entscheidenden Tipp.

Ein Kameramann gab den entscheidenden Tipp für Klopp

Nachdem Klopp den Ring am Boden entdeckt hatte, gab es ein Küsschen für das Stück – und ein großes Danke an den Kameramann. "Der ist jetzt mein Freund fürs Leben", so der Trainer danach. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Klopp den Ring verloren hatte. Das erste Mal geschah bei einem Badegang im Meer: "Wir mussten da einen professionellen Taucher anheuern, der ihn wiedergefunden hat. Dem Mann bin ich schon mein Leben lang dankbar." Immerhin: So gab es für Klopp am Neujahrstag gleich doppelt Grund zu feiern.

