Irrsinn in Frankreichs Pokal: 9000 Kilometer Anreise für ein Fußballspiel

Der Verein La Tamponnaise tritt bei Viertligist Grasse an der Cote d’Azur an - und muss dafür 9000 Kilometer lange Anreise bewältigen.

Die Auswärtsfahrt ist im Sport eine legendäre Veranstaltung. Und eigentlich ist hier der Weg schon das Ziel. Der Bus, der Zug oder der Privat-Pkw, mit dem es zum Auswärtsauftritt der meist mäßig erfolgreichen Truppe geht, verwandelt sich ab dem Moment des Losfahrens in einen Sehnsuchtsort. Meist wird auf dem Road Trip im Namen des Sports gelitert, was das Zeug hält – einerseits, um die Ödnis mancher Landstriche zu ertragen, die einem vom Fenster aus serviert werden. Andererseits, weil dann die potentiell dürftigen Darbietungen des eigenen Vereins besser zu verarbeiten sind. Im Gemeinschaftsgefühl ist alles leichter zu machen, frei nach dem Motto: Wir fahren weit, wir fahren viel – und wir verlieren jedes Spiel.

Insofern ist es für alle Freunde der gepflegten Auswärtstour eine gute Nachricht, was sich gerade im französischen Pokal ereignet hat. In dem Wettbewerb dürfen nicht nur alle Teams vom europäischen Festland mitspielen, sondern auch die Vereine, die zu den fünf französischen Überseedepartements gehören. So wie der Traditionsverein La Tamponnaise auf La Reunion, einer französischen Insel im Indischen Ozean.

Bei einer anderen Konstellation wären sogar 15.000 Kilometer Anreise möglich

Der zehnfache Meister des Eilands schaffte den Sprung ins Sechzehntelfinale und tritt deswegen am Samstag bei bei Viertligist Grasse nahe der Cote d’Azur an. Beide Vereine trennen etwa 9000 Kilometer beziehungsweise ein Zwölf-Stunden-Flug. Das ist mal eine Auswärtsfahrt, die den Namen auch verdient hat. Nur die Mutigsten der Unerschrockensten werden am Samstag dabei sein. Rein theoretisch wäre übrigens ein noch weiterer Anfahrtsweg denkbar – nämlich dann, wenn ein Team aus der 15.000 Kilometer entfernten Inselgruppe Französisch-Polynesien sich für die Runde auf dem Festland qualifiziert.

Und auch den Rekord für die weiteste Auswärtsfahrt der Geschichte werden die Tamponnaise-Ultras nicht knacken: Der gehört weiterhin jenen Wahnsinnigen, die die 2009 die über 10.000 Kilometer zwischen St. Petersburg und der Wladiwostok, der Hafenstadt am Pazifik, zurückgelegt haben. Aber das ist eine andere Geschichte.