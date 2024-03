Lionel Messis erster Vertrag auf einer Serviette wird versteigert

Der erste Vertrag der Fußball-Legende wurde auf einer Serviette notiert – und soll nun eine halbe Million Euro einbringen.

Unter all den Gegenständen, die uns den Tag über begleiten, fristet die Serviette eine bedauernswerte Randexistenz. Produziert als Wegwerfgegenstand, wird sie abseits und zu Hunderten in den Regalen, Schubladen und Serviettenspendern dieser Welt gelagert. Wenn sie dann doch mal zum Einsatz kommt, ist ihr nur ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit vergönnt, bevor sie in den Abfall wandert. Umso erstaunlicher ist der Werdegang jener Serviette, die nun im britischen Auktionshaus Bonhams unter den Hammer kommt. Als Erlös für das gute Stück,werden bis zu 635.000 US-Dollar (rund 585.000 Euro) erwartet.

Entscheidend ist, was darauf zu sehen ist. Auf dieser Serviette, auf der Homepage des Auktionshauses als "The Famous Napkin" bezeichnet, ist der erste Vertrag von Fußball-Idol Lionel Messi schriftlich fixiert worden. Bei einem Treffen zwischen dem damaligen Sportdirektor des FC Barcelona, Carles Rexach, und den Messi-Beratern Josep Minguella and Horacio Gaggioli am 14. Dezember 2000 musste schnell etwas her, um das damals 13-jährige Supertalent an Barca zu binden.

Vier Jahre nach der Serviette debütierte Messi für den FC Barcelona

Also schnell eine Serviette her. Darauf bestätigte Rexach, "den Spieler Lionel Messi zu verpflichten, vorausgesetzt, dass wir die vereinbarten Beträge einhalten". Vier Jahre später gab Messi sein Debüt für Barca – und der Rest ist bekannt: Weltfußballer, Weltmeister, Weltstar. Gaggioli schien um die Bedeutung der Serviette zu wissen, behielt sie über 23 Jahre lang in einem Safe – und wird sich sehr bald über einen fürstlichen Erlös freuen dürfen. Das macht das Stück Papier gewissermaßen zum Lionel Messi unter den Mundtüchern. Gewissermaßen zur Weltserviette.

