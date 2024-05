EL-Halbfinale 23/24: AS Rom - Bayer Leverkusen heute live im Free-TV und Stream sehen

Im Hinspiel des Halbfinales der Europa League stehen sich AS Rom und Bayer Leverkusen gegenüber. Hier gibt es alle Infos über Termin, Bilanz und die Übertragung im Free-TV und Stream.

Im Halbfinale der Europa League 23/24 trifft Bayer Leverkusen erneut auf AS Rom, was die Wiederholung des letztjährigen Duells im Halbfinale ist. Vor etwa einem Jahr standen sich beide Teams bereits im Halbfinale der Europa League gegenüber. Damals unterlag Leverkusen knapp mit 0:1 in Italien und erreichte im Rückspiel nur ein torloses Unentschieden, da die Römer ihr Tor mit aller Kraft verteidigten.

Doch die Ausgangslage vor dem diesjährigen Hinspiel im Halbfinale ist eine andere: Damals wurde die Roma noch von José Mourinho trainiert. Seine Amtszeit ist nun vorbei und Daniele de Rossi hat das Ruder übernommen. De Rossi ist erst seit Januar bei AS Rom im Amt.

Währenddessen beeindruckt Leverkusen mit einer souveränen Spielweise, die bei Fans und Experten viel Bewunderung hervorruft. Sie sind nicht nur bereits deutscher Meister 2023/24, sondern auch für ihre Last-Minute-Tore bekannt. Häufig siegte Bayer in der Nachspielzeit oder rettete noch einen Punkt. Zuletzt traf es auch den Viertelfinalisten West Ham United in den Schlussminuten, wodurch noch ein 1:1 in London erreicht wurde. In der aktuellen Bundesliga-Saison ist das Team von Xabi Alonso ungeschlagen.

Doch was gibt es noch zu wissen? Wann ist das Hinspiel der Halbfinal-Partie in der Europa League? Wann ist Anstoß? Wo spielen die Teams? Wird die Partie im Free-TV übertragen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Termin und Uhrzeit des Hinspiels: AS Rom - Bayer Leverkusen im EL-Halbfinale

Gemäß dem Spielplan der Europa League 2023/24 wird das Hinspiel zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen am Donnerstag, dem 2. Mai, ausgetragen. Der Anpfiff ist für 21 Uhr vorgesehen. Die Begegnung findet im Olympiastadion Rom statt, das offiziell als Stadio Olimpico di Roma bekannt ist. Seit 1953 wird das Olympiastadion als Heimspielstätte des Teams genutzt. Der Verein teilt sich seit jeher das Stadion mit ihrem Stadtrivalen Lazio Rom.

AS Rom gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Europa League-Halbfinale

Das Duell zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen wird am 2. Mai um 20.45 Uhr sowohl im Free-TV auf RTL als auch auf dem Streaming-Dienst RTL+ übertragen - genau wie bereits das Viertelfinale. Nach kurzen Vorberichten beginnt die Live-Übertragung um 21 Uhr. Alle Rechte zur Übertragung für die Europa-League-Saison 2023/24 liegen bei der RTL-Gruppe, die alle Spiele in voller Länge auf RTL+ zeigt und gelegentlich Partien mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL ausstrahlt.

Hier sind noch einmal alle Infos zur Übertragung des Hinspiels zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen auf einen Blick:

Spiel: AS Rom vs. Bayer 04 Leverkusen , Halbfinale , Hinspiel in der Europa League 2023/24

vs. , , Hinspiel in der 2023/24 Datum: Donnerstag, 2. Mai 2024

Donnerstag, 2. Mai 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion Rom

Olympiastadion Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL +

Aufstellung und Ergebnis im Live-Ticker: Rom - Leverkusen in der Europa League 23/24

Obwohl das Hinspiel zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen auch im Free-TV zu sehen ist, bieten wir eine Alternative für den Fall, dass Sie die Begegnung nicht im TV verfolgen können: Unser Live-Ticker zur Europa League liefert alle Informationen rund um das Spiel zwischen Roma und Bayer 04, von den Aufstellungen der Mannschaften bis zum Ergebnis der Partie.

AS Rom vs. Bayer 04 Leverkusen: Bilanz der Partie

Die beiden Teams trafen wie bereits erwähnt letzte Saison in der Europa League aufeinander, und zwar im Halbfinale des Turniers. Das waren auch die einzigen Begegnungen der beiden Mannschaften in der Europa League bisher. Die Bilanz spricht hierbei zugunsten von Rom: Sie gewannen einmal mit 1:0, während das andere Spiel torlos und unentschieden endete. Wenn man die Spiele in der Champions League mit einbezieht, beträgt die Gesamtbilanz zwei Siege für AS Rom, einen Sieg für Bayer 04 und drei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 10:10.