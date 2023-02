Der große Moment des Sébastian Haller

Nach seiner Krebserkrankung erzielt Sébastian Haller sein erstes Tor für Dortmund. Und das am internationalen Weltkrebstag.

Der Lärm war gigantisch. Und das gerade mal bei einer normalen Einwechslung. Vor gut zwei Wochen war das, als Sébastian Haller zurück auf der Bühne Fußball-Bundesliga war. Als er in der zweiten Halbzeit gegen den FC Augsburg für Borussia Dortmund aufs Feld kam, gab es kein Halten mehr. Die Fans jubelten und schrien gleich dreimal seinen Namen. Es war ein emotionaler Moment. Noch emotionaler wurde es am Samstagnachmittag, als Haller beim 5:1 gegen den SC Freiburg sein erster Treffer für den BVB gelang. Perfekter hätte der Zeitpunkt nicht sein können, es war am internationalen Weltkrebstag.

Sébastian Haller vom BVB hat zwei Operationen hinter sich

Der Fußball-Bundesligist hatte rund um die Partie mehrere Zeichen im Kampf gegen den Hodenkrebs gesetzt. Mit Botschaften und einem Video, in dem Haller mahnte: „Geht zur Früherkennung. Das kann Leben retten.“ Der 28-Jährige ist direkt betroffen. Er war im Juli 2022 selbst an dieser Form des Krebses erkrankt. Er hat gekämpft und die Krankheit besiegt. Er hat kräftezehrende Chemotherapien hinter sich und zwei Operationen. Jetzt ist der ivorisch-französische Stürmer zurück auf dem Platz. Er kann wieder das tun, was er am liebsten macht: Fußball spielen.

Am Samstag gehört ihm die große Bühne. Nach seinem Tor ließen ihn seine Mitspieler zunächst alleine vor der Dortmunder Südtribüne jubeln, ehe sich eine große Freudentraube um ihn herum bildete. „Ich habe seit Tag eins darauf gewartet. Man schwebt auf einer Wolke. Nicht nur das Stadion, sondern auch meine Mitspieler waren on fire“, sagte Haller. Nico Schlotterbeck etwa. „Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Beim Torjubel wäre ich neben ihm gewesen, aber ich habe ihn erst mal allein gelassen, weil es für ihn etwas Großes war“, sagte der Verteidiger.

