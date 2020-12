vor 34 Min.

FC Bayern: Kimmich-Comeback noch 2020 möglich

Hofft auf ein Comeback noch in diesem Jahr beim FC Bayern: Joshua Kimmich.

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich könnte nach seiner schweren Knieverletzung womöglich doch noch in diesem Jahr wieder für den FC Bayern München auflaufen.

Knapp einen Monat nach der Operation am Außenmeniskus befindet sich der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits wieder voll im Aufbautraining. Kimmich würde am liebsten schon am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig wieder "60 Minuten dabei" sein, bemerkte Bayern-Trainer Hansi Flick.

Man werde aber bei Kimmichs Rückkehr in den Wettkampfbetrieb "nichts überstürzen". Einen konkreten Termin nannte Flick darum nicht. Die letzte Partie des Jahres bestreiten die Bayern in zwei Wochen in der Bundesliga auswärts gegen Bayer Leverkusen.

"Ich sehe es jeden Tag, wie er akribisch arbeitet an seinem Comeback", berichtete Flick: "Er hat aktuell überhaupt keine Beschwerden. Von daher ist der Verlauf sehr gut. Die Art und Weise, wie er trainiert, ist einfach schön zu sehen. Sie zeichnet ihn als Profi absolut aus. Wir warten und hoffen, dass er bald dabei ist."

Unmittelbar vor der Rückkehr in den Münchner Spielbetrieb steht Alphonso Davies. Der Außenverteidiger, der sich Ende Oktober beim 5:0 gegen Eintracht Frankfurt am Sprunggelenk verletzt hatte, trainiert schon wieder mit der Mannschaft. Für die Partie gegen Leipzig sei der junge Kanadier aber noch kein Thema, sagte Flick.

Davies könnte aber laut Flick am kommenden Mittwoch zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League im Heimspiel gegen Lokomotive Moskau zu einem ersten Kurzeinsatz nach der Verletzungspause kommen.

© dpa-infocom, dpa:201204-99-573440/2 (dpa)

