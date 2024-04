SC-Coach Streich sucht Höler-Ersatz

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat bisher nicht entschieden, wer Lucas Höler im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 vertreten soll.

Die Voraussetzung sei, dass dieser "auch defensiv gegen den Ball Präsenz zeigt", sagte Streich zwei Tage vor dem Duell am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN).

In dieser Hinsicht habe es bei der jüngsten 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig auch bei den eingesetzten Offensivkräften Defizite gegeben. Außerdem müsse er abwägen, "wer mit wem am besten zusammenspielen kann". Möglicherweise kehrt Roland Sallai in die Startelf zurück. Bei Merlin Röhl gibt es laut Streich noch "Fragezeichen", weil der Offensivspieler wegen Bauchmuskelproblemen in dieser Woche noch nicht trainieren konnte.

Höler, der eine Gelbsperre absitzen muss, fehlt zum ersten Mal in dieser Saison. In den bisherigen 28 Ligaspielen stand der Angreifer 23 Mal in der Startelf, fünfmal wurde er eingewechselt. Beim 1:1 im Hinspiel gegen Darmstadt erzielte der 29-Jährige das einzige Freiburger Tor.

(dpa)