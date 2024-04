DAZN-Boss schreibt Clubs und widerspricht "Verleumdungen"

Der Internet-Sportsender DAZN und die Deutsche Fußball Liga streiten weiter wegen verspäteter TV-Zahlungen und der Rechte-Auktion. In Briefen erheben beide schwere Vorwürfe.

Der Internet-Sender DAZN erhebt in der Auseinandersetzung um verspätete TV-Geld-Zahlungen und die Unterbrechung der Rechte-Auktion neue Vorwürfe gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL). "Die Glaubwürdigkeit von DAZN als vertrauenswürdigem Geschäftspartner" sei "durch das Verhalten sowie die Äußerungen der DFL-Geschäftsführung in den vergangenen zwei Wochen massiv diskreditiert" worden, heißt es in einem Schreiben an die 36 Profivereine, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In einem DFL-Rundschreiben "entsteht der Eindruck, dass DAZN bewusst massive Zahlungsausfälle an die 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga verursacht habe", heißt es im Brief von DAZN-Boss Shay Segev an die Clubs. "Wir stellen hierzu fest: Dies ist falsch und wir müssen diesen Verleumdungen vehement widersprechen."

Die DFL hatte zuvor den Vereinen mitgeteilt, dass derzeit 80 Millionen Euro aus dem aktuellen TV-Vertrag nicht wie geplant ausgezahlt werden. "Die Auskehrungsrate Juni 2024 wird von ursprünglich 127 Mio. Euro auf 47 Mio. Euro gekürzt", heißt es in einem DFL-Schreiben an die 36 Clubs, das der dpa ebenfalls vorliegt.

Weiter heißt es in dem Brief: "Grund hierfür ist, dass Erlöse in Höhe von 80 Mio. Euro erst zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr vereinnahmt werden können, da Zahlungen von Partnern nicht zu den vertraglichen Fälligkeitsterminen erbracht werden konnten. Auf Veranlassung der betreffenden Partner mussten insofern Vereinbarungen über spätere Zahlungen getroffen werden." Um welches Unternehmen es neben DAZN geht, ist derzeit nicht bekannt.

(dpa)