22:21 Uhr

Kittel im Scheinwerferlicht FC Ingolstadt

Offensivspieler schießt in der Nachspielzeit das erlösende 3:2 für den FC Ingolstadt gegen Dynamo Dresden. Auch an den drei weiteren Toren beim 4:2-Erfolg ist der 25-Jährige beteiligt.

Von Benjamin Sigmund

Marvin Matip wusste genau, bei wem er sich zu bedanken hat. „Ich bin einfach froh“, sagte der Kapitän des FC Ingolstadt, „dass der Junge bei uns in der Mannschaft spielt.“ Matip meinte seinen Teamkollegen Sonny Kittel, der den FC Ingolstadt gerade zu einem eminent wichtigen 4:2-Erfolg gegen Dynamo Dresden geschossen hatte.

Kittel war nicht nur der erlösende Treffer zum 3:2 in der Nachspielzeit gelungen, er hatte zudem alle drei weiteren FCI-Treffer vorbereitet. Der 25-Jährige selbst strahlte über das ganze Gesicht, als er zu seiner Vorstellung befragt wurde. „Es ist einfach unglaublich. Dieser Spielverlauf spiegelt die jüngsten Jahre von mit wieder. Immer wenn man denkt, es geht bergauf, muss man Nackenschläge hinnehmen.“ Kittel selbst musste bekanntlich immer wieder schlimme Verletzungen schlucken und sich zurückkämpfen.

Genauso erging es dem FCI gestern. Nach zuletzt fünf sieglosen Partien zeigten die Schanzer eine ihrer stärksten Halbzeiten seit Langem. In der Defensive ließen sie kaum etwas zu, in der Offensive agierten sie zielstrebig und effektiv. Dynamo musste erfahren, was passiert, wenn man Kittel zu viel Platz gewehrt. Der Offensivspieler, der erneut im Zentrum zum Einsatz kam, bediente zunächst Thomas Pledl, der nur noch zur Führung einschieben musste, mit einem zentimetergenauen Pass (16.). Auch der Assist vor Tobias Schröcks 2:0 (28.) geht auf Kittels Konto. Dass ein Innenverteidiger aus dem Spiel heraus trifft, ist eher ungewöhnlich. „Das war nicht einstudiert“, meinte Schröck, „ich laufe einfach vorne rein.“ Man habe Schröck Szenen des Brasilianers Lucio gezeigt, scherzte der nach dem Sieg sichtlich erleichterte Trainer Stefan Leitl.

Doch Leitl hatte lange Zittern müssen, bis der Erfolg letztlich feststand. Nachdem Pledl, erneut nach einem Pass von Kittel, das 3:0 freistehend kläglich vergeben hatte (35.), agierte der FCI nach dem Seitenwechsel viel zu passiv und ermöglichte den Gästen einen Weg zurück ins Spiel. Erst verwandelte Moussa Koné, der zuvor von Marcel Gaus zu Fall gebracht worden war, einen Foulelfmeter (58.), dann köpfte Florian Ballas nach einer Ecke zum 2:2-Ausgleich ein (79.).

Dieser kam einem Weckruf für den FCI gleich. Der „Glaube an den Sieg“, wie es Leitl ausdrückte, war von da an deutlich zu sehen. Die Schanzer entwickelten ein Powerplay, Dresden lief von einer Verlegenheit in die nächste. Schröck (82.) und Matip (83.) kamen einem Treffer nah. Erledigen musste es letztlich erneut Kittel. Der Edeltechniker wuchtete eine zu kurz abgewehrte Ecke in der Nachspielzeit zum erlösenden 3:2 in die Maschen (90.+1). Da Kittel noch nicht genug hatte, legte er einen Sprint über das halbe Feld hin, sah den besser postierten Almog Cohen, der den 4:2-Endstand markierte (90.+3).

Zuletzt war etwas um Kittels absteigende Formkurve (nur ein Tor und ein Assist in den jüngsten elf Partien) gerätselt worden. Nun antwortete der auf seine eigene Weise. „Sonny ist im Umschaltspiel unser Dreh-und Angelpunkt“, meinte Leitl, der in der Rückwärtsbewegung diesmal etwas später als gewöhnlich angreifen ließ. „Dieser Sieg ist sehr wichtig für uns als Mannschaft“, sagte Leitl zudem. Er meinte das Zustandekommen mit allen Auf und Abs.

Durch den Sieg kletterten Schanzer auf Rang sechs und verhinderten, dass der Abstiegs-Relegationsplatz in bedrohliche Nähe rückt. Einen großen Verdienst daran hatte Kittel. „Heute darf Sonny im Scheinwerferlicht stehen“, sagte Kapitän Matip lachend.

FC Ingolstadt Nyland – Levels, T. Schröck, Matip, Gaus – Träsch, Cohen – Pledl (60. Morales), Kittel, Leipertz (90.+3 Wahl) – Mo. Hartmann (69. Kutschke) Dynamo Dresden M. Schubert – J. Müller, M. Franke, F. Ballas, Heise – Konrad – Horvath (85. Mar. Hartmann), Hauptmann, Berko (77. Mlapa) – L. Röser (46. Duljevic), Kone

Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) – Zuschauer 11388 – Tore 1:0 Pledl (16.), 2:0 T. Schröck (28.), 2:1 Kone (58./Foulelfmeter), 2:2 F. Ballas (79.), 3:2 Kittel (90.+1), 4:2 Cohen (90.+4)

