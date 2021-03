22:10 Uhr

Nur 1:1 beim SC Verl: FC Ingolstadt patzt trotz 88 Minuten Überzahl

Abgefangen: Fatih Kaya (links) kommt nicht an Verls Torhüter Robin Brüseke vorbei. Am Ende kam der FC Ingolstadt trotz Überzahl nicht über ein 1:1 hinaus.

Der FC Ingolstadt spielt nach einer frühen Roten Karte beim SC Verl beinahe die komplette Partie mit einem Mann mehr. Warum die Schanzer am Ende nicht über ein 1:1 hinauskommen.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ingolstadt hat beim SC Verl zwei Punkte im Aufstiegskampf verschenkt. Die Schanzer agierten nach einem Platzverweis gegen den Gastgeber in der 2. Minute nahezu die komplette Partie in Überzahl, kamen letztlich aber trotz Führung nicht über ein 1:1 hinaus.

„Wir haben zwei Punkte verloren, für uns ist der Endstand bitter“, sagte FCI-Trainer Tomas Oral nach der Partie. Auch Tobias Schröck war verärgert: „Wenn man so lange in Überzahl spielt“, meinte der Verteidiger, „sollte man die Partie für sich entscheiden.“ Dass es nicht zum Sieg reichte, hatten sich die Schanzer selbst zuzuschreiben. Bis zum Führungstreffer durch Filip Bilbija (48.) waren sie überlegen und spielten nach vorne, danach zogen sie sich jedoch zurück, stellten das Fußballspielen ein und wurden mit dem Ausgleich bestraft (77.). „Wir haben keine Ruhe mehr ins Spiel gebracht, manche Spieler haben nicht mehr ihre Normalform erreicht“, meinte Oral, „wir haben in vielen Aktionen zu ängstlich agiert, es war dann ein verdientes 1:1.“

FC Ingolstadt: Oral wechselt zweimal

Vor Beginn des Spiels hatte ein Blick auf die Aufstellungen für Verwunderung gesorgt. Der SC Verl, der mit 51 Toren über die gefährlichste Offensive der Liga verfügte, hatte seine Startelf auf acht Positionen verändert. Unter anderem fanden sich die beiden Toptorjäger Zlatko Janjic (14 Tore) und Aygün Yildirim (zwölf Treffer) auf der Bank wieder. Beim FCI nahm Oral zwei Änderungen vor. Für Merlin Röhl (nicht im Kader) stand Ilmari Niskanen in der Startelf, Dennis Eckert Ayensa begann für Fatih Kaya (Bank).

Es waren noch nicht einmal zwei Minuten gespielt, als sich bereits Entscheidendes zutrug. Verls Verteidiger Daniel Mikic touchierte als letzter Mann Eckert Ayensa, holte ihn dadurch von den Beinen und sah die Rote Karte. Eine harte Entscheidung. Der frühe Platzverweis veränderte die Herangehensweise der sonst so offensivfreudigen Verler, die ihre Heimspiele unter der Woche in Paderborn austragen, grundlegend. Der FCI hatte viel Ballbesitz und versuchte, zu Chancen zu kommen. Das gelang ihm immer wieder, allerdings wollte der Ball in den ersten 45 Minuten nicht ins Tor. Die erste große Möglichkeit bot sich Stefan Kutschke, der den Innenpfosten traf (27.). Im Anschluss köpfte Thomas Keller über das Tor (34.), ehe Niskanen über den Querbalken schoss (42.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Schanzer den Führungstreffer erzielten. Dominik Franke kam nach einer abgewehrten Ecke aus dem Rückraum zum Schuss, Filip Bilbjia beförderte den Ball ins Tor (48.). Die Führung war verdient und überfällig.

Schanzer kassieren Ausgleich

Doch im Anschluss stellte der FCI das Offensivspiel ein und ließ Verl in die Partie kommen. Die Ostwestfalen wechselten ihre Topangreifer ein und übernahmen die Spielkontrolle. Die Schanzer bettelten nahezu um den Ausgleich, ohne erst einmal Chancen zuzulassen. Glück hatte der FCI, als sich Tobias Schröck im eigenen Strafraum den Ball an die Hand köpfte (64.), der Elfmeterpfiff aber ausblieb. Verl blieb am Drücker und glich aus. Nach einem langen Ball ließ Schröck Yildirim gewähren, der Buntic zum 1:1 überlupfte (77.). „Das Gegentor fällt zu einfach und ist ganz klar mein Fehler“, sagte Schröck ehrlich.

Nach dem Gegentor spielte der FCI wieder nach vorne. Fatih Kaya legte sich bei einem Konter den Ball zu weit vor (84.) und hatte bei einem Pfostentreffer Pech (89.). Auch Verl hätte noch gewinnen können, doch Lars Ritzka köpfte knapp am Tor vorbei (88.). (sb)

SC Verl Brüseke – Choroba (56. Lannert), Mikic, Langesberg, Ritzka – Kurt (74. Janjic) – Corboz, Köhler, Putaro (56. A. Yildirim) – Eilers (46. Sander), Rabihic (10. Jürgensen).

FC Ingolstadt 04 Buntic – Heinloth, Keller, Schröck, Franke – Kotzke (90.+2 Gaus) – Bilbija (84. Preißinger), Stendera, Niskanen (66. Elva) – Kutschke (66. Caiuby), Eckert Ayensa (66. Kaya).

Schiedsrichter Patrick Glaser (Freudenberg) – Tore 0:1 Bilbija (48.), 1:1 A. Yildirim (77.).

