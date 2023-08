Halbfinale der Frauen-WM 2023: Spanien - Schweden live im Free-TV und Stream

Im Halbfinale der Frauen-WM 2023 trifft Spanien heute auf Schweden. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV, Termin, Uhrzeit sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland befindet sich nun in ihrer finalen Phase. Deutschland schied bereits in der Gruppenphase aus. Ab Dienstag, dem 15. August, beginnen die Halbfinals des Turniers. Das erste Halbfinal-Duell in Neuseeland wird zwischen Spanien und Schweden ausgetragen.

Spanien sicherte sich den Platz im Halbfinale, indem sie sich im Viertelfinale mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die Niederlande durchsetzten. Schweden hingegen erzielte einen 2:1-Erfolg über Japan. Japan war bis zu diesem Zeitpunkt eine der konstantesten Mannschaften des Turniers und übte eine weitreichende Dominanz im Spiel aus. Jedoch gelang es Schweden in einer spannenden Schlussphase, sich gegen die Japanerinnen durchzusetzen und somit einen Platz im Halbfinale zu sichern.

Wann findet die Partie Spanien gegen Schweden statt? Wie läuft die Übertragung und welcher Sender zeigt das WM-Spiel im Free-TV? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Halbfinale haben wir hier für Sie.

Spanien gegen Schweden bei der Frauen-WM 2023: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der Frauen-WM 2023 treffen Spanien und Schweden morgen am Dienstag, dem 15. August 2023, im Halbfinale des Turniers aufeinander. Nach deutscher Zeit erfolgt der Anstoß zum Spiel um 10.00 Uhr, aufgrund der Zeitverschiebung sind uns die Spielerinnen auf dem Platz allerdings einige Stunden voraus: Vor Ort in Auckland ist es beim Anpfiff bereits 20.00 Uhr.

Gespielt wird im Eden Park, dem größten Stadion der neuseeländischen Stadt Auckland. Es ist einer von zehn Spielorten bei der Frauen-WM 2023.

Spanien - Schweden heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-WM 2023

In Deutschland wird die Übertragung der Fußball-WM der Frauen 2023 von ARD und ZDF übernommen. Die Frage, ob das Turnier hierzulande überhaupt übertragen würde, stand lange Zeit ungeklärt im Raum. Jedoch konnten sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender einen Monat vor dem Beginn des Turniers mit der FIFA auf die Übertragungsmodalitäten einigen.

Das ZDF wird die Begegnung zwischen Spanien und Schweden live im Free-TV und Stream übertragen. Hier sind alle Informationen zur Übertragung dieses Spiels kompakt zusammengefasst:

Spiel : Spanien - Schweden, Halbfinale der Frauen-Fußball-WM 2023

- Schweden, der Frauen-Fußball-WM 2023 Datum: Dienstag, 15. August 2023

Dienstag, 15. August 2023 Uhrzeit : 10.00 Uhr

10.00 Uhr Ort: Auckland , Neuseeland

, Stadion: Eden Park

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF

Spanien - Schweden im Live-Ticker: Aufstellung, Highlights, Ergebnis

Neben der Live-Übertragung des Spiels zwischen Spanien und Schweden im Free-TV haben Sie auch die Möglichkeit, die Frauen-WM 2023 hier bei uns im Live-Ticker mitzuverfolgen. Unmittelbar vor dem Anpfiff stellt das Datencenter nicht nur die Aufstellungen beider Teams bereit, sondern liefert auch eine Zusammenfassung aller bisherigen Spiele für Sie.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Spanien gegen Schweden bei der Frauen-WM 2023: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut fussballdaten.de sind sich bisher die Frauen-Nationalmannschaften aus Spanien und Schweden noch nie auf bei einer Weltmeisterschaft begegnet. Doch die beiden Mannschaften begegnen sich trotzdem nicht zum ersten Mal auf dem Fußballfeld. Insgesamt zehn Mal spielten die beien Frauen-Teams gegeneinander, überwiegend jedoch in Testspielen, der EM-Qualifikation und einmal bei der Europameisterschaft 1997.

So trafen die beiden in insgesamt zehn Partien aufeinander: Mit bislang deutlich besserer Bilanz für Schweden, welche sieben Mal das Feld als Gewinnerinnen verlassen konnten. Drei Mal endeten die Partien Unentschieden. Somit konnten die Spanierinnen noch nie gegen Schweden einen Sieg verbuchen, gelingt es im WM-Halbfinale zum ersten Mal?