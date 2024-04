"Absolut verrückt": Fans im Allgäu feiern die Leverkusen-Meisterschaft

Lange mussten sich Leverkusen-Fans im Allgäu Frotzeleien gefallen lassen. Jetzt gibt es endlich Grund zum Jubeln. Vor allem Trainer Alonso wird gefeiert.

Zugegeben, die Suche nach Fans von Bayer 04 Leverkusen im Allgäu gestaltete sich etwas schwierig. Die Werkself hat in der Region ganz offensichtlich in den letzten Jahren nicht das Interesse einer breiteren Fanschar geweckt. Das könnte sich aber nun mit einem Schlag ändern: Durch den 5:0-Sieg am Sonntagabend gegen Werder Bremen machte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt.

Luis Gaum aus Memmingen: Xabi Alonso "wichtigster Baustein für den Titel"

Darüber hinaus ist Bayer Leverkusen auf dem besten Wege, eine historisch gute Saison zu absolvieren. Die Rheinländer haben in dieser Spielzeit noch keine Niederlage kassiert. Dieser Umstand fasziniert auch Luis Gaum. Der 23-Jährige aus Memmingen, der momentan in Erfurt studiert, hat früher häufig Frotzeleien mitbekommen. Zum Leverkusen-Fan wurde Gaum aus einem speziellen Grund. „In der Familie und im Freundeskreis waren fast alle Bayern-Fans. Mir war das zu langweilig“, sagt Gaum. Der damalige Siebtklässler fand Gefallen an Bayer 04 Leverkusen. „Stefan Kießling, Sidney Sam, Simon Rolfes – die Mannschaft hat mich einfach fasziniert“, sagt der Student.

13 Bilder Bayer Leverkusen holt den Titel: Die Bilder zur Meisterschaft Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Die tragischen Jahre, in denen der Klub an den großen Titeln vorbeigeschrammt ist, hat Gaum nicht miterlebt. „Man hat natürlich gespürt, wie historisch dieser letzte Sonntag war“, sagt der Fan, der die Bundesliga-Spiele meistens in seiner WG mit Kumpels verfolgte. „Der wichtigste Baustein für den Titel ist für mich Trainer Xabi Alonso. Es ist beeindruckend, wie er eine titelhungrige Mannschaft geformt hat, in der jeder auf seine Spielzeit kommt“, sagt Gaum.

Wie die Allgäuer Bayer-Spielerin Verena Wieder die Meister-Feier erlebte

Davon konnte sich auch Verena Wieder überzeugen. Die 23-jährige Profi-Fußballerin aus Thalhofen steht seit der Saison 2020/21 bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag und erlebte das 5:0 sowie die anschließende Titel-Sause live im Stadion mit. „Man hat schon vor dem Spiel gemerkt, dass ein besonderer Tag ist“, erzählt Wieder. „Jeder wollte Tickets für das Spiel, der Mannschaftsbus wurde bei seiner Ankunft am Stadion regelrecht belagert.“

Zusammen mit einigen Mitspielerinnen sah Wieder, wie die Bayer-Elf um den erneut überragenden Florian Wirtz mit Bremen kurzen Prozess machte. „Was in der zweiten Halbzeit abging, war absolut verrückt“, sagt Wieder. „Die Emotionen haben schon beim ersten Platzsturm in der 81. Minute übergekocht.“ Auch Wieder feierte auf dem Rasen mit, ehe noch eine interne Bayer-Feier anstand. Gegen 23 Uhr machte sich die Offensivspielerin auf den Heimweg. „Wir hatten am Montag Training“, sagt Wieder schmunzelnd. „Aber die Feierlichkeiten gingen noch deutlich länger, die Straßen rund um das Stadion waren total voll.“

