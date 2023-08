Vor Wechsel: Sommer verabschiedet sich vom FC Bayern

Der bisherige Bayern-Torwart Yann Sommer hat seinen bevorstehenden Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister aus München bestätigt.

Bei Instagram schrieb der 34 Jahre alte Schweizer, eine aufregende Reise komme an ihr Ende. Dazu dankte er Teamkollegen, Trainern, dem Betreuerstab und auch den Fans des FC Bayern, "die meine Zeit bei diesem großen Club zu einer Erfahrung gemacht haben, die ich nie vergessen werde".

Sommer soll unmittelbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollte der Schweizer Auswahlkeeper am Montag den Medizincheck absolvieren und dann seinen Vertrag bei Inter unterzeichnen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro.

Sommer war erst im Winter von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt und ersetzte dort Manuel Neuer nach dessen Beinbruch. Bei einer Rückkehr von Neuer müsste Sommer wohl seinen Platz im Tor räumen. Er möchte sich aber als Nummer eins in einem Team für die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr empfehlen.

