Internationale Pressestimmen zu Leverkusen im Finale

Bayer Leverkusen hat das Europa-League-Endspiel erreicht.

Der deutsche Fußball-Meister zog nach dem 2:2 (0:1) gegen die AS Rom im Halbfinalrückspiel ins Finale ein und spielt in Dublin gegen Atalanta Bergamo. Dazu schreibt die internationale Sportpresse:

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Ungläubig verfolgten wir das sportliche Wunder, das die Mannschaft von De Rossi in Leverkusen vollbrachte, und redeten uns ein, mit Nerazzurri- und Giallorossi-Flaggen in Dublin einzumarschieren, um unser eigenes Finale zu bestreiten. Stattdessen nichts, ein falscher Abgang und eine Karambolage brachten Roma zum Erliegen und machten das Kunststück zunichte."

"Tuttosport": "Wir sind in der achten Minute der Nachspielzeit und Bayer Leverkusen hat gerade mit Stanisic das 2:2-Tor geschossen, das die Qualifikationsfrage endgültig erledigt und die Roma ausschaltet. Die ganze Mannschaft feiert mit Stanisic in der Bayer-Fankurve: Comeback der Roma abgewendet, die Deutschen stehen im Finale."

"La Repubblica": "Man kann nicht immer der richtige Mann am richtigen Ort sein. Es gibt den falschen Moment, die falsche Bewegung und den Moment, in dem alles zusammenbricht. Spiel, Qualifikation, Comeback, Träume. Svilar begreift das wenige Minuten nach dem Ende eines Spiels, das mit einer einzigen Geste zum Albtraum geworden ist, nachdem er zuvor so viel getan hat."

Spanien

"Marca": "Bayer Leverkusen bleibt unzerstörbar."

"AS": "Xabi Alonso ist unsterblich."

Großbritannien

"The Sun": "Bayer Leverkusen hält mit dem Ausgleichstreffer in letzter Minute den Traum von der Unbesiegbarkeit am Leben und stürmt ins Finale der Europa League"

"Daily Mail": "Bayer Leverkusen hat Geschichte geschrieben. Der Bundesligameister hat einen neuen europäischen Rekord von 49 ungeschlagenen Spielen aufgestellt, nachdem Josip Stanisic in letzter Minute erneut einen Ausgleichstreffer zum 2:2-Unentschieden gegen Roma erzielt hatte."

"The Guardian": "Nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen sah es so aus, als würde der Bundesligameister von Xabi Alonso seine erste Saisonniederlage einstecken müssen, nur um sich irgendwie zurückzukämpfen."

Frankreich

"Le Equipe": "Bayer Leverkusen ist unbesiegbar, im wahrsten Sinne des Wortes."

"Le Parisien": "Ein erneut atemberaubendes Bayer Leverkusen zieht ins Europa League Finale ein… und setzt seine verrückte Serie fort."

Österreich

"Kurier": "Die Serie geht weiter: Leverkusen nach 2:2 gegen Roma im Finale"

Schweiz

"Blick": "Hitzig, aufgeladen, leidenschaftlich. Zwischen Leverkusen und der AS Roma ist am Donnerstagabend einiges los."

(dpa)