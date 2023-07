Ex-Bundesliga-Trainer Koller holt Double mit Al Ahly Kairo

Dem früheren Bundesliga-Trainer Marcel Koller (62) ist das Double mit seinem ägyptischen Club Al Ahly Kairo nicht mehr zu nehmen.

Nach der afrikanischen Champions League gewann Koller mit Al Ahly auch die nationale Fußball-Meisterschaft.

Verfolger Pyramids Kairo kann den Rekordmeister nach der eigenen 1:2-Niederlage nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängen.

Der in Deutschland für den 1. FC Köln und VfL Bochum tätige Koller hatte Al Ahly vor einem Jahr übernommen. Den nun 43-maligen Meister führte der gebürtige Züricher im Juni nach Hin- und Rückspiel gegen Wydad Casablanca aus Marokko zum Sieg in der Champions League (2:1/1:1). Es war der elfte Kontinental-Triumph für Al Ahly, das unter Koller in bislang 29 Ligaspielen ungeschlagen ist.

(dpa)