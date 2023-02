Trabzonspor gegen Basel: Choreografie für Erdbebenopfer

Es ist das erste Fußballspiel für Trabzonspor nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei. Mit einer riesigen Choreografie gedenken die Fans der Opfer und danken den Rettungskräften.

Die Zuschauer des türkischen Erstligisten Trabzonspor haben in der Conference League mit einer beeindruckenden Choreografie der Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien gedacht. Die Fans zeigten kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen den FC Basel unter anderem ein großes gemaltes Abbild einer Rettungskraft mit einem Kind im Arm, auf seiner Armbinde stehen die Worte "Thank You" (Danke). Tausende türkische Nationalfahnen wurden geschwenkt.

Erlöse der Ticketeinnahmen werden gespendet

Vor dem Spiel, das Trabzonspor 1:0 gewann, hatte der Club angekündigt, alle Ticketeinnahmen an die Überlebenden des Erdbebens zu spenden. Das gesammelte Geld soll dann nach Angaben des Vereinspräsidenten Ahmet Agaoglu mithilfe der Katastrophenschutzbehörde Afad an die Opfer überwiesen werden. Zudem waren die Fans dazu aufgerufen worden, Spielzeuge zum Heimspiel mitzubringen, die für Kinder gesammelt werden sollen, die das Erdbeben überstanden haben.

Am Montag vergangener Woche hatte ein Erdbeben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Mittlerweile ist im türkisch-syrischen Grenzgebiet die Zahl der Toten auf mehr als 42 000 gestiegen. Nach der Erdbeben-Katastrophe waren zunächst alle Sportveranstaltungen in der Türkei abgesagt worden.

(dpa)