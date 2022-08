Union und Freiburg starten mit Heimspielen in Europa League

Der 1.

FC Union Berlin und der SC Freiburg beginnen die Gruppenphase in der Europa League jeweils mit Heimspielen.

Die Berliner empfangen zum Auftakt der Gruppe D am 8. September (18.45 Uhr) Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien. Das geht aus dem am Samstag von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) veröffentlichten Spielplan hervor. Die Freiburger sind am gleichen Tag (21.00 Uhr) Gastgeber für FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan.

In der Conference League spielt der 1. FC Köln am ersten Spieltag zuerst auswärts gegen OGC Nizza in Frankreich. Der Bundesligist hatte sich durch ein 3:0 im Rückspiel beim Fehérvár FC für die Gruppenphase des Wettbewerbs qualifiziert.

In der Europa League und in der Conference League findet der letzte Gruppenspieltag am 3. November statt. Ab Februar geht es in beiden Wettbewerben mit den K.o.-Runden weiter. Das Endspiel der Europa League ist für den 31. Mai 2023 in Budapest angesetzt, das Finale der Conference League findet am 7. Juni 2023 in Prag statt.

(dpa)