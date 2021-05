Trainingslager der Nationalelf: Der Geist von Seefeld

Vor jedem großen Fußball-Turnier macht sich die Nationalelf auf den Weg in ein zumeist abgelegenes Trainingsquartier. Dort soll jener Geist entstehen, der später zum Erfolg verhilft.

Vor jedem großen Turnier machen sich deutsche Fußball-Expeditionen auf den Weg, um nach dem Geist der Einheit zu suchen. Die Idee basiert auf der Vorstellung, dass eine Mannschaft mehr ist als nur die Summe ihrer einzelnen Spieler. Dass die Republik durchzogen ist von Sprach- und Wesensgrenzen.

In Deutschland weiß man das spätestens seit 1954. Damals bezog die deutsche WM-Auswahl in Spiez Quartier. Das Ergebnis ist bekannt. Deutschland wurde Weltmeister. Später vermittelten die Helden von Bern den Eindruck, es sei der Geist von Spiez gewesen, der die Ungarn im Endspiel 3:2 bezwungen hat.

1996 in England hießt der Geist einfach nur "Teamspirit"

Damit ist klar: Der Erfolg einer Fußball-Expedition hängt wesentlich davon ab, welcher Geist in ihr lebt. Jürgen Klinsmann hat ihn 1996, passend zum Gastgeberland England, einfach Teamspirit genannt. Ihm einen Namen zu geben, ist der erste Schritt zu seiner Erschaffung. Der Rest sind die bekannten Ingredienzien aus einer-für-alle, aus Leidenschaft, Hingabe sowie einer Portion Zeitgeist. Der deutsche Teamspirit war eine Art zwölfter Mann, der eine durchschnittliche DFB-Auswahl zum EM-Triumph geführt hat.

Der Geist des Erfolges erblickt manchmal erst am Spielort das Leben, wie jener von Spiez. Andere Geister sind Frühgeburten. Zu ihnen zählt jener vom Schluchsee, der vor der WM 1982 im Schwarzwälder Trainingslager entstand. Die Fachwelt taufte ihn später Geist von Schlucksee wegen der feucht-fröhlichen Zockerrunden, über die der damalige Bundestrainer Jupp Derwall großzügig hinwegsah. Die lustige Kartlertruppe erreichte später in Spanien das Finale, was zeigt, dass viele Wege zum Erfolg führen.

EM-Trainingslager: Leicht abzuschirmende Fleckchen schöner Erde

Seither kreisen beim Deutschen Fußball-Bund vor jeder Welt- und Europameisterschaft die Finger über Atlanten, auf der Suche nach einem vornehmen, leicht abzuschirmenden Fleckchen schöner Erde, auf dem sich der Geist der Einheit und Brüderlichkeit in den Köpfen von gut zwei Dutzend Jungmillionären erwecken lässt. Dieser Mannschaftsgeist ist umso wichtiger, je geringer das Vertrauen in die sportlichen Fähigkeiten der Akteure ist. Mit diesem Wissen bereitet sich die deutsche Mannschaft in Seefeld auf die Europameisterschaft vor. Je früher zum ersten Mal einer vom Geist von Seefeld spricht, umso größer sind die deutschen Chancen bei diesem Turnier.

