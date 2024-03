DFB-Auswahl künftig "völlig losgelöst" bei Toren?

Ein Hit aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle begeistert aktuell die deutschen Fußball-Fans. Einige würden den Song gerne künftig im Stadion hören. Unterstützer gibt es viele.

Einige deutsche Fußballfans würden Tore der Nationalmannschaft künftig am liebsten "völlig losgelöst von der Erde" feiern.

In einer Online-Petition werden seit Sonntag zweieinhalb Monate vor der Heim-EM Unterschriften dafür gesammelt, dass künftig bei Treffern der DFB-Auswahl der Neue-Deutsche-Welle-Hit "Major Tom" von Peter Schilling gespielt wird. Bis zum Montagmorgen kamen bereits über 10.000 Stimmen zusammen.

Aktuell wird bei DFB-Toren der Song "Kernkraft 400" von Zombie Nation gespielt, dafür hatten sich die Fans in einer Abstimmung des Deutschen Fußball-Bundes Mitte 2019 entschieden. Auch beim kommenden Heimspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen die Niederlande würde im Fall eines Tores dieses Lied gespielt, wie der DFB dem Portal t-online.de mitteilte. In weiteren Testspiele vor dem Heim-Turnier trifft die Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine sowie am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland.

"Major Tom" war in Zusammenhang mit der Nationalmannschaft zuletzt oft gehört worden, weil das Lied in den Adidas-Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. In der Folge tauchten in den sozialen Medien Clips auf, in denen vergangene Treffer der DFB-Auswahl mit dem Song unterlegt wurden. Im Refrain des Liedes von 1982 "schwebt das Raumschiff völlig schwerelos" und "völlig losgelöst von der Erde".

(dpa)