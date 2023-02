Vor Schweden-Spiel: DFB-Frauen trainieren in Marbella

Die deutschen Fußballerinnen absolvieren vom 14.

vom 19. Februar ein Trainingslager in Marbella. Dies teilte der DFB mit.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereitet sich in Spanien auf das Test-Länderspiel am 21. Februar (18:15 Uhr/ ZDF) in Duisburg gegen Schweden vor. Den Kader gibt die 55-Jährige am kommenden Dienstag bekannt.

Die Skandinavierinnen belegen derzeit in der FIFA-Weltrangliste den dritten Platz hinter der deutschen Auswahl. Spitzenreiter sind die USA. Bei der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August treffen die DFB-Frauen in Australien in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

(dpa)