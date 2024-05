PSG - BVB live im TV und Stream: Übertragung des Champions League Halbfinales

PSG gegen BVB: So lautet das Rückspiel im CL-Halbfinale. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie Termin, Bilanz und Liveticker haben wir hier für Sie.

Im Halbfinale der Champions League tritt Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain an. Bereits in der Gruppenphase trafen die beiden Teams aufeinander, und nun stehen sie sich erneut im Halbfinale gegenüber. Dortmund erlitt in Paris mit 0:2 seine einzige Niederlage in der Gruppenphase. Das Rückspiel endete in Dortmund mit einem 1:1.

Damals schloss der BVB die Gruppenphase als Erster ab, was mit starken Gruppengegnern wie PSG, Newcastle und AC Mailand durchaus bemerkenswert war. Die Gruppe wurde von einigen Experten sogar als "Todesgruppe" bezeichnet. Nach der Gruppenphase traf Dortmund auf deren Weg in die Runde der letzten Vier im Achtelfinale auf PSV Eindhoven und anschließend auf Atletico Madrid. Paris traf als Gruppenzweiter zuerst auf Real Sociedad und danach im Viertelfinale mit dem FC Barcelona erneut auf ein spanisches Team.

Bezüglich des Halbfinal-Rückspiels beantworten wir Ihnen folgende Fragen: Wann findet das Spiel statt? Wo wird gespielt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Und was ist die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften?

Paris - Dortmund in der Champions League: Datum und Uhrzeit - Wann ist der Anstoß?

Das Rückspiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund ist für heute, 7. Mai 2024, angesetzt. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt laut dem Champions-League-Spielplan um 21 Uhr. Nachdem das Hinspiel in Dortmund ausgetragen wurde, findet das Rückspiel in Frankreich statt. PSG trägt seine Heimspiele im Parc des Princes, auch bekannt als Prinzenpark, aus. Das Stadion bietet Platz für etwas mehr als 48.000 Zuschauer.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Übertragung PSG vs. Dortmund: Wo läuft das Rückspiel live im TV und Stream?

Auch in dieser Saison gibt es mit Ausnahme des Finales keine Spiele der Champions League im Free-TV zu sehen. Die Übertragung der Champions League läuft nur über Pay-TV-Sender. Wer das Spiel zwischen PSG und dem BVB live im Fernsehen oder im Stream sehen möchte, benötigt derzeit ein Abonnement von DAZN oder Amazon Prime.

Prime überträgt das ausgewählte CL-Topspiel am Dienstagabend, während alle weiteren Spiele beim Streaming-Dienst DAZN verfügbar sind. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt derzeit keine Übertragungsrechte für die europäische Königsklasse.

Hier sind die Infos rund um das Spiel noch einmal im Überblick:

Spiel: Paris St. Germain vs. Borussia Dortmund , Halbfinale , Rückspiel in der UEFA Champions League 2023/24

vs. , , in der 2023/24 Datum: Dienstag, 7. Mai 2024

Dienstag, 7. Mai 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Live-Ticker zum CL-Halbfinale Paris St. Germain vs. Borussia Dortmund

Sollten Sie das Spiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund nicht live im Stream verfolgen können, bietet unser Live-Ticker eine Alternative. Der Ticker liefert Ihnen nicht nur den aktuellen Spielstand, sondern informiert auch zeitnah über Tore, Auswechslungen, gelbe und rote Karten sowie alle entscheidenden Spielmomente. Zusätzlich bietet das Datencenter die Aufstellungen der Teams.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

PSG gegen BVB: Bilanz und Infos zum Duell

Die Bilanz sieht laut fussbaldaten.de folgendermaßen aus: Einschließlich der beiden bereits erwähnten Spiele aus der diesjährigen Gruppenphase, trafen Dortmund und Paris vor dem Beginn der Halbfinalspiele vier Mal in der Champions League aufeinander. 2020 begegneten sich die Teams noch im Achtelfinale, wo der BVB das Hinspiel mit 2:1 gewann und das Rückspiel 0:2 verlor. Mit diesen Ergebnissen kam Paris mit 3:2 Toren eine Runde weiter. Neben den vier CL-Begegnungen gab es noch zwei Partien in der Europa League im Jahr 2010. Beide Spiele endeten unentschieden.

Das Hinspiel der laufenden Saison gewann der BVB knapp mit 1:0.